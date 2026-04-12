(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino de virada neste domingo (12), por 2 a 1, em duelo no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão.
Christian Roberto e Neiser Villarreal fizeram os gols do Cruzeiro, após Hurtado abrir o placar para o Bragantino.
O gol de Hurtado foi com um chute no canto do goleiro Matheus Cunha, que passou a ser vaiado pela própria torcida. A falha de Cunha ocorre em um momento em que o goleiro está pressionado, inclusive sendo criticado por colegas de elenco, como o volante Walace, que teria chamado o colega de "braço curto".
A vitória ainda não tira o Cruzeiro da zona de rebaixamento. A Raposa soma 10 pontos e sobe para a 17ª posição, a 1 ponto do Corinthians, primeiro time fora do Z4.
Essa foi a segunda vitória do Cruzeiro no Brasileirão. O outro triunfo foi contra o Vitória, por 3 a 0, pela 9ª rodada. O Cabuloso tem mais quatro empates e cinco derrotas no campeonato. Já o Bragantino está na 9ª colocação com 14 pontos.
O Cruzeiro recebe a Universidad Católica na quarta-feira, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na quinta-feira, o Bragantino recebe o Blooming pela 2ª rodada da Sul-Americana.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão no sábado. O Massa Bruta joga em casa contra o Remo no domingo.
POLÊMICA NO CABULOSO
Matheus Cunha vive pressão no Cruzeiro, sendo o goleiro titular na vaga de Cássio, ausente após sofrer uma lesão ligamentar em março.
Cunha foi o pivô de uma crise envolvendo Walace, jogador do Cruzeiro. De acordo com a imprensa mineira, o volante teria criticado o goleiro em um grupo de WhatsApp com outros jogadores da equipe.
Walace teria chamado Matheus Cunha de "braço curto" após o Cruzeiro perder por 4 a 1 para o São Paulo no dia 4 de abril, pela 10ª rodada do Brasileirão. Walace chegou a ser afastado da equipe após a polêmica.
GOLS E DESTAQUES
0 x 1: O Bragantino abriu o placar aos 5 minutos de partida. Isidro Pitta recebeu bom passe na área e ajeitou para Hurtado que vinha pela direita. O lateral invadiu a área e finalizou no canto de Matheus Cunha para fazer o 1 a 0.
Vaias no Mineirão. O goleiro Matheus Cunha é vaiado pelos cruzeirenses sempre que pega na bola. A torcida considera que o goleiro falhou no gol do Massa Bruta.
Pra fora! Aos 9 minutos, o Bragantino quase ampliou. Hurtado passou de cabeça para Juninho Capixaba na pequena área, mas o lateral finalizou por cima do gol.
1 x 1: O Cruzeiro empatou com Neiser Villarreal aos 17 minutos do 1º tempo. O ponta recebeu passe de Fagner e finalizou rasteiro para superar Tiago Volpi.
Que gol perdido... Aos 28 minutos foi a vez do Cruzeiro desperdiçar uma chance incrível de gol. Matheus Pereira serviu Neiser na área e o atacante bateu para grande defesa de Volpi. No rebote, Neiser cortou para a esquerda e bateu na rede pelo lado de fora.
Volpi de novo! Gérson passou para Matheus Pereira dentro da pequena área, mas Tiago Volpi bloqueou finalização do atacante cruzeirense evitando o gol da virada.
Fala, jogador! Na saída do gramado, Fagner falou ao Premiere sobre as vaias direcionadas ao goleiro do Cruzeiro após a falha no gol do Bragantino.
"O Matheus é experiente e sabe que o grupo inteiro confia nele. É um lance rápido, é difícil. Acho que não tem um único culpado. Acho que todo mundo acaba falhando, porque é uma falha coletiva. Nós estamos com ele e sabemos do potencial dele", disse Fagner, ao Premiere.
2 x 1: O Cruzeiro virou o jogo aos 4 minutos do 2º tempo. Neiser recebeu mais uma vez de frente para o gol e finalizou em cima de Volpi. Na sobra Christian Roberto bateu forte, a bola desviou na zaga do Bragantino e morreu no fundo da rede.
Mudança de clima. Após o gol da virada, a torcida cruzeirense fica mais leve e canta e vibra no Mineirão. Os torcedores pararam até mesmo com as vaias para Matheus Cunha.
Subiu a bandeira. Lucas Barbosa chegou a fazer o 2 a 2 para o Bragantino aos 20 minutos do 2º tempo, mas o atacante estava em impedimento.
Aplausos para o goleirão. A torcida do Cruzeiro passou a aplaudir e apoiar Matheus Cunha na partida. Na reta final, ao defender uma cabeçada em cobrança de escanteio, o goleiro foi muito aplaudido no Mineirão.
Cabuloso segura o jogo. O Cruzeiro valorizou a posse de bola nos acréscimos segurando a bola no ataque, perto do escanteio.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 1 BRAGANTINO
Campeonato: Brasileirão (11ª rodada)
Data: 12/4/2026
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Hora: 18h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Anel (SC)
Cartões amarelos: Sosa e Gustavo Marques (RBB)
Gols: Hurtado (RBB), 5''/1º T; Neiser Villarreal (CRU), 17'/1ºT; Christian Roberto (CRU), 4''/º T (2-1)
Cruzeiro: Matheus Cunha; Fagner (Kauã), Fabrício Bruno, Jonathan (Villalba), Kaiki Bruno; Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian Roberto, Gérson, Neiser Villarreal (Bruno Rodrigues); Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson). Técnico: Artur Jorge.
Bragantino: Volpi; Hurtado (Rodriguinho), Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Matheus Fernandes (Gustavinho), Sosa (Ryan Augusto), Lucas Barbosa; Isidro Pitta, Vinicinho (Jhuan Nunes). Técnico: Vagner Mancini.