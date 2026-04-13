O Uberabinha foi derrotado por 2 a 1 pelo Boston City, na tarde deste sábado (11), no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida marcou a estreia da equipe em casa na competição. O gol do time juiz-forano foi marcado por Neguin (Vitin), enquanto Arthur Vilela e Higor Vinicius balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Uberabinha segue sem pontuar e ocupa a última colocação geral do campeonato. A equipe volta a campo no próximo domingo (19), às 9h, contra o Social, no Estádio Louis Ensch, o “Luisão”, em Coronel Fabriciano.

Após a partida, o técnico João Proba avaliou o desempenho da equipe e lamentou o resultado, apesar do volume de jogo apresentado. “Foi uma partida em que dominamos o jogo. Tivemos muitas chances de fazer gol. Infelizmente, por um erro na saída de bola, acabamos sofrendo o primeiro gol. Assumo essa responsabilidade, porque faz parte da nossa proposta sair jogando”, afirmou.

O treinador destacou ainda que, mesmo após o empate, o time seguiu superior, mas voltou a ser punido por falhas defensivas. “Empatamos, continuamos criando, tivemos várias oportunidades, mas não conseguimos converter. Em outro erro defensivo, sofremos o segundo gol. Depois disso, seguimos pressionando, mas a bola não entrou”, completou.

Apesar do resultado negativo, João Proba demonstrou confiança na recuperação da equipe. “O futebol é assim, às vezes injusto, mas tenho certeza que contra o Social vamos virar a chave e buscar a vitória”, disse.

O goleiro Marcão também comentou o desempenho e reconheceu os erros que resultaram nos gols adversários. “Foi uma boa partida de se jogar, mas tivemos duas falhas que acabaram sendo decisivas. A responsabilidade é nossa. Sabemos da oportunidade que temos e precisamos aproveitar melhor”, avaliou.

O jogador reforçou a expectativa por recuperação já no próximo compromisso. “Agora é trabalhar para corrigir os erros e buscar os três pontos fora de casa contra o Social”, afirmou.

Na primeira fase do Campeonato Mineiro Sub-20, os dez primeiros colocados avançam para a próxima etapa. Já os cinco últimos disputam o pentagonal do rebaixamento, com quatro jogos, dois em casa e dois fora, e os dois piores sendo rebaixados para a segunda divisão.

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