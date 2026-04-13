A finalidade é incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde, inclusão social, educação e qualidade de vida.

As comemorações deverão ser promovidas pelo poder público, em conjunto com instituições de ensino, organizações esportivas e entidades da sociedade civil.

As iniciativas devem ser direcionadas à divulgação dos benefícios físicos, mentais e sociais do esporte e devem ocorrer por meio de:

eventos;

debates;

campanhas;

ações educativas;

atividades práticas.

De acordo com a lei, as ações deverão incluir e valorizar todas as faixas etárias e modalidades.

Tags:

Diário Oficial da Uniã | Esporte