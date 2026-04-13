SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seleção "menos popular" da Fifa, Montserrat busca um novo técnico e decidiu iniciar o seu processo seletivo com um simples anúncio no Facebook.

JÁ PENSOU?

A Associação de Futebol de Montserrat fez um anúncio na rede social na última semana. Para se candidatar, basta enviar um e-mail com o currículo ao endereço presente na publicação.

Mas não é qualquer um que pode se candidatar. A Associação exige que os candidatos tenham de três a cinco anos de experiência, além da licença B da Uefa, Conmebol ou Concacaf.

O salário previsto para o profissional não foi informado.

O prazo para envio de currículos vai até a próxima sexta-feira. O escolhido não só será treinador da seleção principal da ilha, que fica na América Central, como também atuará como consultor técnico, ajudando a desenvolver o futebol local e treinadores do país.

A seleção de Montserrat não joga desde o meio do ano passado. A equipe foi a penúltima colocada do seu grupo na segunda fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo e não entrou mais em campo.

Montserrat é o país com menor população filiado à Fifa. Atual 175ª colocada no ranking da entidade, a ilha tem cerca de 4 mil habitantes e ainda é um território ultramarino do Reino Unido. A maioria dos jogadores da seleção é da Inglaterra e tem cidadania por causa dos seus antepassados.

ESCÂNDALO NO FUTEBOL LOCAL

A Associação de Futebol de Montserrat está sendo comandada por um comitê da Fifa. Em janeiro, a entidade máxima do futebol identificou que a organização local estava em uma "crise excepcional" e iniciou a intervenção.

O processo foi iniciado no começo deste ano em meio a escândalos envolvendo a associação. Historicamente, ela recebia verbas da Fifa para desenvolver projetos locais no futebol e ajudar na prática do esporte na ilha.

Os projetos sumiram e, mesmo assim, a associação se diz endividada. Foi então que a Fifa decidiu iniciar a intervenção ? medida só menos drástica que a exclusão do seu quadro de filiados. O processo de "normalização" está previsto para durar até o ano que vem.