RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Carrascal está dando trabalho aos advogados do Flamengo. Atuando graças a um efeito suspensivo, o meia foi expulso com um vermelho direto e já sabe que vai virar réu novamente no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O cartão vermelho da vez foi aos 50 minutos do segundo tempo contra o Fluminense, ajudando a aumentar o drama rubro-negro na reta final do clássico. Pelo menos, para Carrascal, o time segurou a vitória por 2 a 1.

A nova expulsão de Carrascal vem justamente na semana em que o efeito suspensivo terminará, já que o processo em que ele foi denunciado será julgado pelo Pleno do STJD.

O caso original é a expulsão na Supercopa do Brasil, contra o Corinthians.

Em primeira instância, o meia do Flamengo levou quatro jogos de gancho por acertar o rosto de Breno Bidon na partida em Brasília.

O Fla recorreu e conseguiu o efeito suspensivo que o liberou para atuar a partir do duelo contra o Santos.

Mas desta semana não passada. Se for condenado, Carrascal certamente virará desfalque para além do jogo contra o Bahia, domingo que vem ?já em razão do vermelho contra o Flu.

É que a Supercopa não tem cumprimento de suspensão automática, por se tratar de jogo único. Assim, qualquer punição via tribunal deve ser paga no Brasileirão.

Sem Carrascal, Leonardo Jardim pode continuar usando Plata ou Luiz Araújo na ponta direita. Se for uma alternativa a Samuel Lino, na esquerda, aí é um problema, já que Cebolinha está machucado. Bruno Henrique pode atuar por ali.

E o reserva de Arrascaeta? O jeito pode ser adiantar Paquetá, reduzindo alternativas no meio-campo, já que Pulgar e Jorginho estão machucados.