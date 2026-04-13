SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Nike enfrenta um problema no fornecimento de uniformes para as seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026. Na última Data Fifa, ficou visível um erro de costura que gerou reclamação à marca.

Os uniformes produzidos pela Nike para a Copa do Mundo sofreram críticas. As camisas apresentaram um erro de costura visível.

O defeito aparece como um volume ou "inchaço" nas costuras dos ombros. O erro apareceu em todas as seleções que vestem Nike ao longo da última Data Fifa, inclusive na equipe do Brasil.

A própria Nike reconheceu o defeito. A empresa norte-americana assumiu uma falta de padrão estético esperado.

Em comunicado oficial, no entanto, a Nike também garantiu que o problema não afeta o desempenho do material junto aos atletas.

"Observamos um pequeno problema em nossos uniformes, mais perceptível na área da costura do ombro. O desempenho não é afetado, mas a estética geral não está onde deveria estar", diz a Nike, em comunicado oficial.

Os uniformes da Copa foram projetados para suportar o forte calor do México e Estados Unidos, países-sede junto ao Canadá. Por isso, as camisas são desenvolvidas com tecnologias como Aero-FIT e sistemas de ventilação.

Alguns torcedores que compraram as camisas de seleções também foram frustrados pelo erro de confecção.

O problema acontece às vésperas da Copa do Mundo. A Nike informou que está investigando e discutindo possíveis soluções.

O RANKING DAS MARCAS NA COPA

A Adidas lidera o fornecimento de material para o torneio de junho/julho. A empresa alemã conta com 14 seleções vestindo seus uniformes, enquanto Nike (12) e Puma (11) vêm logo atrás.

Além das três, outras sete marcas vão estar presentes na Copa de 2026: Kelme, Umbro, 7 Saber, Capelli Sport, Marathon, Reebok e Saeta Sports.

O Irã é o único país classificado que ainda não tem uma marca para o fornecimento de uniformes. O país também vive a indefinição de participar ou não da Copa em meio ao conflito com os Estados Unidos.

CONFIRA ABAIXO A MARCA DE UNIFORME DE CADA SELEÇÃO NA COPA

- Adidas: Suécia, México, Japão, Espanha, Escócia, Curaçao, Colômbia, Catar, Bélgica, Argentina, Argélia, Arábia Saudita, Alemanha e África do Sul.

- Nike: Uruguai, Turquia, Noruega, Inglaterra, Holanda, França, EUA, Croácia, Coréia do Sul, Canadá, Brasil e Austrália.

- Puma: Suíça, Senegal, Tcheca, Portugal, Paraguai, Nova Zelândia, Marrocos, Gana, Egito, Costa do Marfim e Áustria.

- Kelme: Jordânia e Bósnia.

- Umbro: Congo e Iraque.

- 7 Saber: Uzbequistão.

- Capelli Sport: Cabo Verde.

- Marathon: Equador.

- Reebok: Panamá.

- Saeta Sports: Haiti.