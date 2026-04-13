SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians mudou a postura em relação à cobrança de dívidas no futebol brasileiro e acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF, para receber valores pendentes de outros clubes.

A reportagem apurou que o montante cobrado pelo clube gira em torno de R$ 35 milhões. Os valores são referentes a negociações envolvendo vendas e empréstimos de atletas nos últimos anos.

A diretoria corintiana optou por deixar de lado tentativas de acordos informais e passou a buscar a resolução dos casos por vias institucionais, conforme a reportagem apurou.

A avaliação interna é de que havia demora na quitação das pendências, o que motivou a adoção de medidas mais firmes. A cobrança via CNRD é vista como forma de dar celeridade aos processos.

De acordo com informações publicadas inicialmente pela Central do Timão e confirmadas pela reportagem, o Corinthians acionou 11 clubes na CNRD. São eles: Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Coritiba, Vasco, Botafogo, Ponte Preta, Santa Cruz, Sport e Bahia.

Os valores individuais das cobranças são mantidos sob sigilo. A soma total, porém, é estimada em aproximadamente R$ 35 milhões.