SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 não vai ter nenhum técnico brasileiro à beira do campo. Apesar disso, o país estará bem representado por outras camisas além da Canarinha. Isso porque o Brasil pode bater o recorde de jogadores naturalizados.

BRASILEIROS POR OUTRAS SELEÇÕES NA COPA DE 2026

O Brasil deve ter representantes em pelo menos 5 seleções na Copa do Mundo: Canadá, Qatar, Estados Unidos, Paraguai e Portugal.

Pelas equipes acima, ao menos 9 jogadores brasileiros disputam vagas por convocação na Copa com suas respectivas seleções.

A seleção com mais brasileiros no time é o Qatar, com 3 jogadores. Paraguai e Portugal contam com 2 atletas cada.

Veja abaixo os brasileiros na Copa por outras seleções:

Qatar: Lucas Mendes, Guilherme Torres e Edmilson Júnior;

Paraguai: Maurício e Carlos Coronel;

Portugal: Matheus Nunes e Otávio;

Canadá: Tiago Coimbra;

Estados Unidos: Johnny Cardoso.

O RETROSPECTO DE BRASILEIROS NATURALIZADOS EM COPAS

O primeiro brasileiro a disputar uma Copa por outra seleção foi Filó, em 1934, pela Itália. Natural de São Paulo e ídolo do Corinthians, Filó foi também o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo.

O recorde de brasileiros naturalizados em uma edição da Copa do Mundo é de 2018. No torneio disputado na Rússia, foram 10 jogadores atuando por outras seleções.

Para a edição deste ano, pelo 9 nomes estão encaminhados. Além dos jogadores citados acima, outros correm por fora. É o caso, por exemplo, de Gustavo Hamer pela Holanda.

Na última Copa, em 2022, apenas Portugal contou com jogadores brasileiros. Na edição, Pepe, Matheus Nunes e Otávio defenderam a equipe lusitana. Os dois últimos seguem no time.

Relembre abaixo alguns brasileiros em Copa por outras seleções:

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2010 (5 jogadores)

Portugal: Pepe e Liédson;

Japão: Marcus Túlio Tanaka;

Alemanha: Cacau;

Estados Unidos: Benny Feilhaber.

2014 (5 jogadores)

Croácia: Eduardo da Silva e Sammir;

Portugal: Pepe;

Espanha: Diogo Costa;

Itália: Thiago Motta

2018 (10 jogadores)

Espanha: Diego Costa, Thiago Alcântara e Rodrigo Moreno;

Portugal: Pepe e Bruno Alves;

México: Giovanni dos Santos e Jonathan dos Santos;

Rússia: Mário Fernandes;

Costa Rica: Celso Borges;

Polônia: Thiago Cionek.

2022 (3 jogadores)

Portugal: Pepe, Matheus Nunes e Otávio