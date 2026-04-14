SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melhor tenista do Brasil e 35º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), João Fonseca venceu sua partida de estreia no ATP 500 de Munique, na Alemanha, contra o chileno Alejandro Tabilo.

O tenista carioca de 19 anos venceu o adversário nove anos mais velho e que ocupa o posto de 45º do mundo por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (1) e 6/3, em 1h33 de partida.

Foi a primeira vitória de João contra Tabilo no circuito. Eles já haviam se enfrentado duas vezes, nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em 2024, e na segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

"Eu sabia que seria difícil. Perdi para ele duas vezes e estou feliz que pude jogar com um cara que saca muito bem na altitude", afirmou o brasileiro após a partida.

"Toda semana é uma superfície diferente, um clima diferente. Você precisa se adaptar. Isso é o tênis", acrescentou.

Na próxima rodada, João Fonseca terá pela frente o francês Arthur Rinderknech, cabeça de chave número 7 em Munique e 26º do ranking. O jogo está previsto para quarta-feira (15), em horário a ser definido.

O brasileiro já venceu Rinderknech no último dia 8, pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo.

"Contra o Rinderknech, com certeza vai ser um jogo difícil. Tivemos um jogo de três sets. Ele saca muito bem, mas estou confiante e jogando um bom tênis. Estou pronto para a próxima rodada", afirmou João.

No torneio em Mônaco, o brasileiro avançou até as quartas de final, sua melhor campanha em um torneio do nível Masters 1000, parando apenas diante do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, em duelo disputado de três sets.