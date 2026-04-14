SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia voltou a vencer em uma chave principal do circuito e avançou, nesta terça-feira (14), às oitavas de final do WTA 125 de Oeiras, em Portugal.

A brasileira superou a portuguesa Francisca Jorge por 2 sets a 0. Bia fechou o jogo com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Foi o primeiro triunfo de Bia em uma chave principal desde setembro de 2025. Até então, a última vitória dela tinha sido em 17 de setembro de 2025, no WTA 500 de Seul, quando ela derrotou a sul-coreana Da-yeon Back. Em fevereiro, ela superou a qatari Mubaraka Al-Naimi, mas pelo quali do WTA 1.000 de Doha.

Vitória também marca o início da parceria de Bia com o técnico espanhol Carlos Martinez Comet. O vínculo é tratado como um período de testes e, por enquanto, está previsto para durar ao menos até Wimbledon, em julho.

Bia não jogava desde 17 de março, quando caiu na estreia do Miami Open. Na ocasião, ela foi eliminada pela turca Zeynep Sonmez e, depois disso, optou por ajustar a rotina antes da sequência no saibro europeu.

A brasileira encara Maja Chwalinska, da Polônia, nas oitavas de final. Ainda não foram divulgados data e horário.