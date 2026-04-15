O próximo embate será nesta quinta (16) contra o número 6 do mundo, o norte-americano Bel Shelton, atual vice-campeão do torneio. Nesta temporada Fonseca já duelou com o italiano Jannik Sinner (Indian Wells), então número 2 do mundo; com o Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami quando o espanhol liderava o ranking e com o alemão Alexander Zverev (3º) no Masters de Mônaco. Embora não tenha vencido nenhum dos três, Fonseca tem muito a ganhar em confrontos contra os top 10 do circuito, principalmente o amadurecimento físico e mental.
Em janeiro do ano passado, o brasileiro surpreendeu o mundo ao derrotar o número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev no seu primeiro Grand Slam da carreira, o Aberto da Austrália. Na ocasião Fonseca ocupava a 112ª posição no ranking. Mesmo assim, levou a melhor por 3 sets a 0, com parciais de 7-6(1), 6-3 e 7-6(5).
O ATP de Munique é um dos torneios preparatórios para Roland Garrros (França), o segundo Grand Slam do ano. Fonseca busca chegar ao 32º lugar antes de corte do ranking do torneio parisiense, programado para maio. O corte costuma ocorrer seis semanas antes da competição.
