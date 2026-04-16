SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Luís Roberto iniciou, nesta quarta-feira (15), o tratamento após o diagnóstico de neoplasia na região cervical.

"Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", disse o narrador, no Instagram.

Por conta do diagnóstico, Luis Roberto não estará nas transmissões da Globo na Copa do Mundo. Ele se tornou o principal narrador esportivo da emissora desde a saída de Galvão Bueno, após o Mundial de 2022.

Narrador fazia exames de rotina e teve diagnóstico de neoplasia na região cervical. "Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal", disse Luis Roberto.

Neoplasia é o termo médico utilizado para o crescimento anormal de células no organismo. A condição pode resultar na formação de tumores benignos ou malignos.

Luis Roberto narrou os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, no fim de março. O ex-jogador e comentarista Júnior contou que o narrador soube do diagnóstico após o jogo entre Brasil e Cróacia e que recebeu uma avaliação positiva sobre chances de recuperação.