SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe começou na madrugada desta quinta-feira (16) com ritmo acelerado em Margaret River, na Austrália.
Aproveitando uma rara janela de boas condições, a organização da WSL colocou baterias simultâneas na água, tanto no masculino quanto no feminino, em um formato já conhecido no Tour.
A estratégia deu resultado: 28 baterias foram realizadas no primeiro dia, praticamente metade do evento, já prevendo uma piora nas ondas nos próximos dias.
MEDINA ESTREIA COM VITÓRIA
E, mais uma vez, Gabriel Medina começou com o pé direito.
O tricampeão mundial repetiu o roteiro da estreia em Bells Beach e voltou a vencer o mexicano Alan Cleland. Com um surfe sólido e sem sustos, Medina somou 13,16 contra 8,50 do adversário.
Com a vitória, o brasileiro avança às oitavas de final, onde terá pela frente o australiano Jack Robinson, bicampeão da etapa e um dos principais nomes locais.
BRASILEIROS AVANÇAM
Entre os brasileiros, o dia foi de resultados mistos, com boas vitórias e eliminações importantes.
Líder do ranking mundial, Miguel Pupo mostrou mais uma vez consistência. Com um início forte de bateria, construiu sua vitória com tranquilidade e superou o australiano Morgan Cibilic por 12,83 a 6,90. Nas oitavas, encara Ethan Ewing.
Atual campeão mundial, Yago Dora também estreou com vitória. Em uma bateria equilibrada, levou a melhor sobre Jacob Willcox por 13,67 a 12,93. Agora, enfrenta Connor O'Leary.
Italo Ferreira venceu uma das disputas mais apertadas do dia. O campeão olímpico superou Ramzi Boukhiam por 13,47 a 13,33 e avançou para um duelo brasileiro nas oitavas contra João Chianca.
Chianca, aliás, se recuperou da eliminação precoce em Bells e venceu Jake Marshall por 12,70 a 12,00.
Quem também avançou foi Samuel Pupo, irmão de Miguel. Com uma atuação consistente, bateu Cole Houshmand por 15,50 a 11,60 e agora encara Kanoa Igarashi.
QUEDAS PRECOCES
Por outro lado, alguns brasileiros se despediram cedo da etapa.
Bicampeão mundial, Filipe Toledo foi surpreendido por George Pittar. Em uma bateria equilibrada, acabou derrotado por 14,90 a 14,03 - resultado que pesa ainda mais no novo formato, sem repescagem.
Estreante na elite, Mateus Herdy também caiu no Round 1. Ele somou 12,96, mas não conseguiu superar Jack Thomas, que avançou com 15,33.
Já Alejo Muniz, que disputa sua última temporada no Tour, foi eliminado por Ethan Ewing por 11,64 a 7,93.
FEMININO DEFINE CLASSIFICADAS
No feminino, a organização optou por realizar apenas o primeiro round.
Avançaram à próxima fase: Sally Fitzgibbons, Yolanda Hopkins, Francisca Veselko, Vahine Fierro, Sawyer Lindblad, Carissa Moore, Erin Brooks e Sophie McCulloch.
Luana Silva, que já estava garantida no Round 2 após o bom resultado em Bells Beach, ainda não estreou, mas já conhece sua adversária: enfrenta McCulloch na próxima fase.