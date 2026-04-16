SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu o ano de 2026 com R$ 51,1 milhões em dívidas por comissão a empresários pela intermediação na aquisição de direitos federativos de atletas.

A reportagem teve acesso aos valores, que estão presentes na prestação de contas rejeitada em votação do Conselho Deliberativo do clube, principalmente em razão de saques não justificados de cerca de R$ 7 milhões.

MAIS DE R$ 50 MILHÕES A PAGAR

O valor corresponde às comissões devidas a empresários e agentes ligados a contratações realizadas pelo clube no mercado da bola. Em 2024, o montante nessa mesma rubrica era de R$ 42,4 milhões.

Na tabela de 2025, a maior fatia é da Bertolucci Assessoria Propaganda Esp. Ltda., com R$ 9,591 milhões a receber. O empresário Giuliano Bertolucci é o dono da agência.

Em seguida aparece a AIS Football Brasil Ltda., empresa ligada ao ex-empresário de Jonathan Calleri, com R$ 5,184 milhões a receber.

A seguir vem a Gestifute Internacional, do português Jorge Mendes, com R$ 4,439 milhões. Ele agencia nomes como Cristiano Ronaldo e James Rodríguez.

Fechando o 'Top 5' vêm Talents Sports Ltda., de Paulo Pitombeira, com R$ 3,929 milhões, e a Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda., de André Cury, com R$ 3,872 milhões.