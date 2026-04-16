SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians segue invicto sob o comando de Fernando Diniz. Na noite desta quarta-feira (15), o time venceu o Santa Fé (COL) por 2 a 0, pela segunda rodada da Libertadores.
O triunfo corintiano foi construído em jogadas aéreas. Os dois gols saíram em lances de bola parada, fator decisivo para a equipe na partida.
Gustavo Henrique foi o grande destaque do jogo. O zagueiro deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Raniele, e ainda balançou as redes ao marcar o segundo.
Com o resultado, o Corinthians dispara na liderança do Grupo E da Libertadores, com seis pontos -são duas vitórias em dois jogos.
Na sequência da chave, Peñarol (URU) e Santa Fé (COL) somam um ponto cada. O Platense (ARG) é o lanterna, ainda sem pontuar. Nesta quinta-feira, a equipe argentina enfrenta o Peñarol, no Uruguai.
O Corinthians volta a campo neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, quando visita o Vitória, no Barradão.
LANCES IMPORTANTES
O Corinthians criou a primeira chance da partida aos quatro minutos, com Yuri Alberto. Após boa troca de passes com Rodrigo Garro e Kayke, o centroavante invadiu a área pelo lado esquerdo, mas finalizou para a defesa de Marmolejo.
O Santa Fé assustou quatro minutos depois. Fernández avançou livre pela esquerda e cruzou para Hugo Rodallega, que ganhou nas costas de Gustavo Henrique, mas cabeceou mal, para fora.
Aos 12 minutos, o Corinthians voltou a levar perigo e obrigou Marmolejo a fazer boa defesa em chute de Breno Bidon. A jogada começou pela esquerda com Kayke, passou por Garro -que fez um corta-luz- e sobrou para o meia, que dominou, girou e bateu no canto esquerdo, parando no goleiro.
Apesar de maior posse e presença ofensiva do Corinthians, a melhor chance do primeiro tempo foi do Santa Fé. Aos 28, Rodallega aproveitou sobra na entrada da área e soltou uma bomba, defendida por Hugo Souza.
Garro protagonizou belo lance individual, deixando dois marcadores para trás antes de sofrer falta na entrada da área. Na cobrança, buscou o canto direito, mas Marmolejo fez nova boa defesa.
Na sequência, Garro cobrou escanteio na área, Gustavo Henrique subiu mais que a defesa e cabeceou com perigo, mas a bola passou por cima do gol.
Já nos acréscimos, Kayke puxou para o meio e arriscou de fora da área. Marmolejo defendeu em dois tempos.
O Corinthians voltou do intervalo levando perigo logo aos dois minutos. Matheuzinho cortou para dentro e finalizou de canhota, da entrada da área, exigindo nova defesa de Marmolejo.
Dois minutos depois, o time da casa voltou a assustar. Matheus Bidu tabelou com Garro e apareceu na entrada da pequena área, mas parou novamente no goleiro adversário.
De tanto pressionar, o Corinthians abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo. Garro cobrou escanteio pela esquerda, Gustavo Henrique desviou de cabeça na primeira trave, e Raniele se antecipou à marcação para completar para o fundo do gol.
O Santa Fé respondeu aos nove minutos em contra-ataque. Mafla avançou pela esquerda e cruzou rasteiro; a bola passou por Rodallega e chegou a Luis Palacios, que finalizou por cima do gol.
Aos 24 minutos, Garro deixou Yuri Alberto cara a cara com o goleiro. O atacante invadiu a área, mas finalizou na rede pelo lado de fora, desperdiçando grande oportunidade para ampliar.
Aos 34 minutos do segundo tempo, o Corinthians definiu o resultado com um belo gol de Gustavo Henrique. Rodrigo Garro cobrou falta pelo lado direito, e o zagueiro acertou um voleio para o fundo das redes.
Aos 45 minutos, Gustavo Henrique quase marcou novamente. Após cobrança de falta de Zakaria Labyad na área, o defensor cabeceou com perigo, mas parou em grande defesa do goleiro do Santa Fé.
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan) e André; Breno Bidon (Carrillo), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad) e Kayke (Jesse Lingard); Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz
SANTA FÉ
Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Moreno, Olivera e Mafla; Dani Torres (Fagúndez), Toscano e Omar Fernández (Edwin Mosquera); Luis Palacios e Rodallega (Bustos). Técnico: Pablo Repetto.
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Juan Benitez (PAR)
Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR)
Público: 39.371 pessoas
Renda: R$ 2.811,184,00
VAR: José Méndez (PAR)
Cartões amarelos: Gabriel Paulista (Corinthians)
Gols: Raniele, COR (5'/2T); Gustavo Henrique, COR (34'/2T)