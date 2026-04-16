SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em duelo de sete gols, um cartão amarelo já aos 41 minutos do segundo tempo foi decisivo para selar os destinos de Bayern de Munique e Real Madrid na Champions League nesta quarta-feira (15).

O time espanhol vencia por 3 a 2 em Munique, e ambas as equipes pareciam ter aceitado a disputa da prorrogação -a essa altura, o agregado apontava 4 a 4-, quando o francês Camavinga recebeu o segundo amarelo por retardar o reinício da partida após uma falta em seu campo de defesa.

Com um a mais, os donos da casa partiram para uma pressão final, em busca de uma definição ainda no tempo regulamentar, e deu certo. Primeiro, empataram o jogo com Luis Díaz e, pouco depois, selaram a vaga com Olise. Depois da vitória por 2 a 1 em Madri, o Bayern fechou a conta com um 4 a 3 em Munique.

Enquanto os alemães celebravam, os jogadores do time espanhol deixavam o gramado revoltados com o árbitro esloveno Slavko Vin?i? pela expulsão de Camavinga. Logo após a partida, o jornal Marca, de Madri, definiu o resultado como "injusto".

O Bild, da Alemanha, ignorou a polêmica e celebrou a classificação do Bayern à semifinal, definindo o jogo como um "espetáculo bávaro".

De fato, os dois duelos que difiniram o confronto foram os mais espetaculares nas quartas de final desta edição, com a equipe alemã como destaque. Apesar de ter igualado o placar agregado três vezes na Alemanha, o Bayern foi superior ao Real nos 180 minutos.

Os primeiros 45 na Alemanha foram frenéticos, com cinco gols. A contagem foi aberta com 36 segundos de partida, quando Manuel Neuer falhou. Reconhecido pela habilidade com os pés, o experiente goleiro, 40, errou um passe fora da grande área e serviu Arda Güler, que aproveitou o gol vazio para finalizar da intermediária.

A resposta dos donos da casa veio pouco depois, aos 6 minutos, também após uma falha de goleiro. Mal posicionado em uma cobrança de escanteio e atrapalhado por seus companheiros, Lunin viu Aleksandar Pavlovi? aparecer livre para empatar de cabeça, recolocando o Bayern em vantagem no agregado, 3 a 2.

Após o início acelerado, o time alemão retomou o controle da partida, quase sempre postado no campo de ataque, sob pressão. Para a equipe espanhola, a melhor aposta eram os contra-ataques, já que tinha dificuldades para manter a posse de bola e sair jogando. E foi assim que o Real descolou uma falta na entrada da área.

Em novo duelo particular com Güler, Neuer voltou a falhar. Desta vez, o goleiro demorou para reagir após a cobrança de falta e viu o jovem turco, 21, marcar seu segundo gol na partida, aos 29. O camisa 1 ainda tocou na bola, mas já dentro da rede.

O lance, porém, não mudou o panorama do jogo. O Bayern permaneceu pressionando, empurrando o Real para seu campo de defesa, com poucos espaços para os visitantes contra-atacarem. Até os defensores do time alemão se lançavam ao ataque. Foi assim que o zagueiro Upamecano deu uma bela assistência para o artilheiro Harry Kane deixar tudo igual novamente em Munique, aos 38 -e devolver a vantagem alemã no agregado.

O Real não tinha outra saída a não ser seguir tentando encaixar seus contra-ataques. Aos 40 minutos, Vinicius Junior avançou em velocidade e acertou o travessão. Depois do lance, chamou seus companheiros para o ataque. Dois minutos depois, agora como garçom, serviu Mbappé, que invadiu a área sozinho e fez o terceiro.

Nesta temporada, o Bayern de Munique havia sofrido três gols em apenas uma partida, quando foi derrotado pelo Arsenal na primeira fase da Champions. Em 45 minutos, o Real Madrid furou a sólida defesa alemã.

A etapa final foi mais truncada, com as duas equipes mais cansadas. Apesar de continuarem atacando, a prorrogação parecia um cenário mais provável. Mas tudo mudou aos a partir dos 41 minutos. Primeiro, o time espanhol ficou com um a menos quando Camavinga foi expulso após receber um segundo amarelo.

Na sequência, aos 44, Luiz Dias fez o terceiro do Bayern, empatou o jogo e deixou a classificação nas mãos do time alemão. Mas ainda houve tempo para a virada, no minuto final, com Olise, fechando o 4 a 3.

Na próxima fase, a equipe alemã terá pela frente o Paris Saint-Germain. A equipe francesa avançou à semifinal na terça-feira (14), após eliminar o Liverpool, com duas vitórias por 2 a 0.

Na outra chave, o Arsenal também selou sua classificação nesta quarta-feira (15). Depois de vencer o Sporting por 1 a 0 no jogo de ida, o time inglês segurou um empate sem gols em Londres e agora vai encarar o Atlético de Madrid na sequência da competição.

Os confrontos de ida pelas semifinais da Champions serão disputados nos dias 28 e 29 de abril. Os jogos de volta estão previstos para os dias 5 e 6 de maio. A decisão será no dia 30.

SEMIFINAIS DA CHAMPIONS

_Jogos de ida serão nos dias 28 e 29 de abril; duelos de volta estão marcados para 5 e 6 de maio_

1. PSG x Bayern

2. Atlético de Madrid x Arsenal