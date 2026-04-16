SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo contou com o brilho de Danilo nos acréscimos do 2º tempo e venceu o Racing, por 3 a 2, dentro do estádio El Cilindro, pela 2ª rodada da Sul-Americana.
Além do volante, Arthur Cabral e Júnior Santos fizeram os gols dos visitantes. Já Sosa e Adrían Martínez balançaram as redes para os donos da casa na Argentina.
Com o resultado, o Botafogo assume o 1º lugar no grupo E com quatro pontos, enquanto o Racing cai para a 3ª posição com três pontos.
O time carioca tem dois jogos contra a Chapecoense nos próximos dias. No sábado, o Botafogo enfrenta os catarinenses em Chapecó (SC), pela 12ª rodada do Brasileirão. No dia 21, o duelo será no Nilton Santos, pelo jogo de ida da fase de 16 avos de final da Copa do Brasil.
Pela Sul-Americana, o Botafogo volta a campo em 28 de abril, quando recebe o Independiente da Bolívia pela 3ª rodada.
REVANCHE ENTRE AS EQUIPES
O Racing foi campeão da Recopa Sul-Americana de 2025 em cima do Botafogo. Campeão da Copa Sul-Americana de 2024, o time argentino enfrentou o Botafogo campeão da Libertadores.
O time argentino levantou o troféu após superar os brasileiros com duas vitórias, ambas por 2 a 0. Vietto e Adrían Martínez marcaram na ida, enquanto Zaracho e Zuculini foram os autores dos gols na volta.
EL CILINDRO VAZIO
O Racing foi punido pela Conmebol por três partidas da Sul-Americana com portões fechados. A punição é devido ao uso excessivo de sinalizadores por torcedores argentinos na semifinal contra o Flamengo na Libertadores de 2025.
RACING
Cambeses; Cannavo, Martirena (Vergara), Colombo, Pardo; Ignacio Rodríguez, Baltasar Rodríguez (Zuculini), Santiago Sosa, Adrián Martínez; Gonzalo Sosa (Adrían Fernández), Conechny (Solari). Técnico: Gustavo Costas.
BOTAFOGO
Neto; Ferraresi, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Alex Telles (Caio Roque); Allan, Edenílson (Danilo), Medina, Arthur Cabral (Kadir); Júnior Santos (Villalba), Matheus Martins (Barrera). Técnico: Rui Borges.
Local: El Cilindro, Avellaneda (Argentina)
Árbitro: Cristián Garay (Chile)
Cartões amarelos: Allan, Arthur Cabral e Mateo Ponte (BOT); Baltasar Rodríguez, Cannavo e Adrían Fernández (RAC)
Gols: Santiago Sosa (RAC), 3' do 1º tempo (1-0); Arthur Cabral (BOT), 22' do 1º tempo (1-1); Júnior Santos (BOT), 41' do 1º tempo (1-2); Adrían Martínez (RAC), 18' do 2º tempo (2-2); Danilo (BOT), 47' do 2º tempo (2-3)