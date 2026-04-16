SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno do Cruzeiro à sua casa pela Libertadores não teve um final feliz. Após sete anos de espera, a torcida encheu o Mineirão, mas viu a Universidad Católica, do Chile, vencer por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo D do torneio continental.
Os chilenos apostaram na blitz aérea e tiveram sucesso. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Zuqui cobrou escanteio pela direita, e Giani cabeceou forte, no meio do gol, para abrir o marcador.
A equipe mineira esboçou uma reação no segundo tempo. Matheus Pereira fez de pênalti e deixou tudo igual em Belo Horizonte, aos 13 minutos. Depois, a equipe da casa criou duas chances perigosas, mas parou na trave -e no goleiro Vicente Bernedo.
A bola alta puniu os mineiros no fim do jogo. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Jimmy Martínez recebeu cruzamento de Jhojan Valencia e se jogou na bola para completar de cabeça, cravando o 2 a 1.
Agora, o Cruzeiro volta as atenções ao Brasileirão. O time recebe o Grêmio em casa, no sábado (18), e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Já na Libertadores, o próximo duelo é contra o Boca Juniors, que disparou na liderança do grupo, com seis pontos.
COMO FOI O JOGO
Aos sete minutos, o camisa 10 arriscou chute rasteiro de fora da área, e Bernedo espalmou. Aos nove, o meia completou cruzamento a meia altura de Kaiki Bruno, mas a bola saiu pela direita.
Aos 26 minutos, Neyser dominou e ajeitou para Wanderson, que chegou batendo de longe, por cima do gol. Na jogada seguinte, a Católica exigiu boa defesa de Matheus Cunha, em chute de Montes.
Em escanteio pela direita, aos 27, Zampedri subiu mais alto que a defesa e acertou as duas traves da meta cruzeirense. Foi apenas um prenúncio do gol, que sairia aos 29, em lance idêntico. Desta vez, Giani ganhou de Villalba e cabeceou sem chances para Matheus Cunha.
Aos 38, o meia arriscou um chute forte de esquerda, mas a bola passou por cima do gol. Foi a única chance do Cruzeiro entre o gol dos chilenos e o fim do primeiro tempo.
Kaiki Bruno invadiu a área e sofreu falta de Clemente Montes, que atingiu o lateral no rosto com a mão. Na penalidade máxima, Matheus Pereira deslocou Bernedo e empatou o duelo, aos 13 do segundo tempo.
Aos 24, William levantou a bola na área, e Neyser completou de cabeça na trave. Depois, aos 29, o atacante colombiano fez bela jogada pela esquerda e serviu Christian. O meia chutou forte, de primeira, e complicou a vida do goleiro Bernedo.
Valencia lançou Martínez na área, e o atacante enganou a linha cruzeirense para fazer, também de cabeça, o gol da virada aos 48.
Aos 50, Matheus Pereira pegou sobra na entrada da área e exigiu boa defesa de Bernedo. No rebote, Lucas Silva finalizou fraco, no meio do gol, e o arqueiro agarrou sem problemas.
CRUZEIRO
Matheus Cunha; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki Bruno; Gerson e Matheus Henrique; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Neyser Villarreal. Técnico: Artur Jorge
UNIVERSIDAD CATÓLICA (CHI)
Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz e Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui e Cristian Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani e Fernando Zampedri. Técnico: Daniel Garnero
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Christhian Aguirre (COL)
VAR: Nicolás Gallo (COL)