O Sport Club Juiz de Fora estreia neste sábado (18) na elite do Campeonato Mineiro nas categorias Sub-15 e Sub-17. Os confrontos serão diante do América-MG, em Santa Luzia e Belo Horizonte. O Sub-15 joga às 13h30 no Centro de Treinamento Lanna Drumond, em BH, e o Sub-17 às 15h30 no Victor Andrade de Brito - Frimisa, em Santa Luzia.



De acordo com o diretor de futebol, Diego Almeida, a participação na competição representa não apenas um desafio esportivo, mas também a consolidação de um trabalho a longo prazo. “Sabemos que vai ser uma competição de alto nível, mas estamos trabalhando todos os dias para representar a nossa cidade. Existe uma responsabilidade de representar Juiz de Fora no cenário estadual”, afirmou.

A montagem do elenco foi baseada em processos de captação e seletivas regionais, priorizando atletas da Zona da Mata. Segundo Diego, o grupo segue em evolução constante. “Captamos praticamente todos os atletas da nossa região e estamos fazendo parcerias para encorpar o elenco. O futebol tem esses processos de chegada e saída, e isso faz parte do dia a dia”, explicou.

O acesso conquistado em 2025 é tratado como um marco dentro do planejamento do clube. “Foi um ano espetacular. Ficamos entre os primeiros durante praticamente toda a competição. Foi um trabalho muito intenso de todos os profissionais envolvidos”, destacou o diretor.

Fora de campo, o Sport JF vem estruturando seu departamento de futebol com apoio de investidores, patrocinadores e parcerias institucionais. A criação da associação, já regularizada, integra a estratégia de captação de recursos para os próximos anos. “É um projeto de longo prazo. Estamos estruturando agora para colher os frutos mais à frente”, disse Diego.

A formação de atletas segue como principal pilar do clube, que tem ampliado sua visibilidade no cenário estadual e nacional. “O clube sempre revelou jogadores. Hoje conseguimos potencializar isso com estrutura e metodologia. Quanto mais qualificado o ambiente, maior a chance de o atleta alcançar oportunidades”, afirmou.

Atletas negociados e visibilidade do projeto

O Sport vem ampliando sua presença no mercado de formação e negociação de atletas, resultado direto do trabalho desenvolvido nas categorias de base. Segundo Diego, esse processo é consequência da estrutura oferecida e da metodologia aplicada no dia a dia.

“O clube sempre revelou jogadores. Hoje conseguimos potencializar isso com estrutura, com treinos mais qualificados e um ambiente que favorece o desenvolvimento do atleta. Quanto mais rico é esse processo, mais a gente se aproxima do objetivo, que é dar oportunidade para esses jovens em outros clubes”, destacou.

O dirigente destacou que o reconhecimento tem gerado novas parcerias e oportunidades. “Os clubes começam a enxergar o Sport como um celeiro de atletas. Isso faz com que novas portas se abram e que mais jogadores tenham chances”, completou.

Entre as negociações recentes após o acesso em 2025 estão Rafael Jesus Felizardo, que foi para o Atlético-MG Sub-20, Vinicius Matheus Andrade, no Athletic Sub-17, e Vinicius Cesário, no Aymorés Sub-20. Além deles, outros jovens também foram encaminhados para grandes centros, como Yann Riquelme, no Bahia Sub-14, e Isaac Daniel, no Cruzeiro Sub-12.

Diego ainda ressaltou que há novas negociações em andamento, mas que ainda não podem ser divulgadas. “Existem conversas acontecendo, mas esse tipo de situação precisa ser tratada com cautela. No momento certo, isso será comunicado”, finalizou.

A estreia diante do América-MG servirá como primeiro teste na elite estadual e como parâmetro para medir o estágio atual do projeto. “Só no decorrer da competição vamos conseguir medir em que nível estamos. Mas chegamos preparados para esse início”, completou o diretor.

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