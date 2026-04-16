SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não fez uma grande exibição, mas venceu o Sporting Cristal por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (16), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A equipe comandada por Abel Ferreira só chegou ao gol da vitória aos 35 minutos do segundo tempo, com Flaco López, de pênalti, após revisão recomendada pelo árbitro de vídeo. Murilo marcou o primeiro gol palmeirense, e Juan González, com um golaço, marcou para o time peruano.

Apesar de dominar as ações ofensivas durante boa parte da partida, a equipe correu riscos e viu o Sporting Cristal desperdiçar bons contra-ataques.

O Alviverde assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores com 4 pontos. O Sporting Cristal é o 2º com 3, o Cerro é o 3º também com 3, e o Junior é o lanterna com apenas um ponto.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (19), mais uma vez no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Pela Libertadores, o próximo compromisso é no dia 29, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

LANCES IMPORTANTES

Goleiro do Sporting Cristal evita gol de Arias. Aos 17 minutos do 1º tempo, Giay recebeu lançamento dentro da área e cruzou de primeira. A bola chegou em Arias, que finalizou de perna esquerda, e o goleiro Enríquez fez uma grande defesa.

Murilo abre o placar para o Palmeiras. Aos 27, Allan cobrou escanteio curto, tabelou com Andreas, e cruzou na segunda trave. Murilo subiu sozinho e, de cabeça, fez o primeiro gol do jogo.

Juan González marca um golaço e empata o jogo para o Sporting Cristal. Aos 41 minutos, Ávila cruzou pelo lado esquerdo, a bola chegou em González na entrada da área, e o meia finalizou de primeira para vencer Carlos Miguel. Um golaço. 1 a 1.

Flaco López desempata para o Palmeiras, mas gol é anulado. Aos 15 minutos do 2º tempo, Khellven cruzou, Gómez escorou para dentro da área e Flaco, de cabeça, balançou as redes. Após a checagem do árbitro de vídeo, o gol foi anulado.

Allan arrisca e a bola explode no travessão. Aos 30, a cria da Academia limpou para o pé esquerdo e arriscou de longe, e a bola explodiu no travessão de Enríquez ? o goleiro só assistiu.

Flaco López, de pênalti, faz o segundo gol do Palmeiras aos 35 minutos do 2º tempo. Arthur foi derrubado por Cuenca dentro da área, mas o árbitro Piero Maza não marcou falta. O árbitro de vídeo recomendou a revisão, a penalidade foi assinalada e Flaco López não perdoou. 2 a 1.Carlos Miguel salva o Palmeiras. Aos 44, Cristiano cruzou na área, Mateo Rodríguez cabeceou, e Carlos Miguel fez uma grande defesa para garantir a vitória.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Giay (Arthur), Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Lucas Evangelista) e Arias (Felipe Anderson); Sosa (Luighi) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SPORTING CRISTAL

Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano; Castro (Santiago González), Yotun, Cazonatti e Juan Gonzalez (Cuenca); Avila (Vizeu) e Iberico. Técnico: Zé Ricardo.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 35.118

Renda: R$ 2.614.267,47

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Santiago González (SPO)

Gols: Murilo (PAL), aos 27 minutos do 1º tempo, Flaco López (PAL), aos 35 minutos, e Juan González (SPO), aos 41 minutos do 2º tempo