RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O tempo passa, mas a geração 2019 está sempre lá sendo decisiva para o Flamengo. Maiores campeões da história do clube, Arrascaeta e Bruno Henrique fizeram gol e foram destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín (Colômbia), nesta quinta-feira (16), no Maracanã, que garantiu a liderança ao Rubro-Negro no Grupo A da Libertadores.
MÉRITOS TAMBÉM PARA PAQUETÁ
Quem também se destacou foi Lucas Paquetá, que além de fazer o primeiro gol, teve uma nova boa atuação mais uma vez como segundo volante, assim como já havia sido na vitória sobre o Fluminense, no último domingo. Aos poucos, o jogador tem pego ritmo e reencontrado seu melhor futebol.
NOITE PARA ESQUECER DE CARRASCAL
Definitivamente, a noite de Carrascal será daquelas que ele irá preferir apagar da memória, e justamente contra um time de seu país. Aposta de Leonardo Jardim no time titular após ficar na reserva no clássico contra o Fluminense, ele perdeu um dos gols mais inacreditáveis nesta temporada do futebol, logo com 2 minutos de jogo, e "entregou" no gol de empate do Medellín, ao perder uma bola boba no meio de campo. Ele foi substituído por Wallace Yan aos 37 minutos do segundo tempo e saiu num misto de vaias e aplausos.
GOL DE EX-FLUMINENSE
Quem fez um gol para o Medellín foi um velho conhecido do futebol carioca: Yony González, ex-atacante do Fluminense com passagens pelo Tricolor das Laranjeiras em 2019 e 2023.
RETORNOS DE SAÚL E CEBOLINHA
O volante espanhol está recuperado da cirurgia no calcanhar esquerdo que o fez ainda não ter atuado nesta temporada. Já o atacante também se recuperou de lesão, só que de uma fratura em uma das costelas na derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 0. Ambos, porém, não saíram do banco de reservas.
O JOGO
O Flamengo teve os primeiros 15 minutos de jogo avassaladores. Depois de Carrascal perder o gol inacreditável, o time seguiu encurralando o Medellín no campo de defesa e empilhava chances, até que abriu o placar com Lucas Paquetá, aos 14. Após o gol, porém, o Rubro-Negro baixou o ritmo e o jogo ficou mais morno, mas ainda sob total controle do Fla. Até que Carrascal perdeu uma bola boba no meio de campo e, em contra-ataque rápido, o Medellín empatou. Porém, a superioridade dos brasileiros era tanta que minutos depois já fez o segundo apaziguando os ânimos no Maracanã.
Veio a etapa final e o Flamengo não deu nem tempo para o Medellín ter alguma esperança em buscar o empate novamente, já que logo aos 3 o time da casa ampliou. Dali em diante os colombianos perderam qualquer força para correr atrás do placar novamente, e o Rubro-Negro poderia ter saído com um placar ainda mais elástico caso tivesse apertado um pouco mais e aproveitado melhor as oportunidades.
FLAMENGO
Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (Pedro) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Wallace Yan), Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim.
INDEPENDIENTE MEDELLÍN
Chaux, Leyser Chaverra (Moreno), Ortiz, Londoño e Mena (Palacios); Serna, Perlaza (Loboa) e Fabra; Francisco Chaverra (Cataño), Fydriszewski e Yony González (Montaño). Técnico: Alejandro Restrepo.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)
Auxiliares: Martin Soppi (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)
VAR: Antonio Garcia (Uruguai)
Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA); Perlaza, Chaverra (MED)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Lucas Paquetá, aos 14 minutos do primeiro tempo (FLA); Yony González, aos 39 minutos do primeiro tempo (MED); Bruno Henrique, aos 44 minutos do primeiro tempo (FLA); Arrascaeta, aos 3 minutos do segundo tempo (FLA); Pedro, aos 49 minutos do segundo tempo (FLA)