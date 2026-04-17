(UOL/FOLHAPRESS) - Dez anos após conquistar o título que ajudou a transformar o Brasil em uma potência do surfe, Adriano de Souza, o Mineirinho, segue escrevendo história. Agora, de maneira diferente: ele é responsável por lapidar o futuro de gigantes como Gabriel Medina e Miguel Pupo no Circuito Mundial de surfe. Em conversa exclusiva com o a reportagem, o agora treinador falou sobre a consolidação do trabalho da Brazilian Storm -a Tempestade Brasileira.

"O Brasil, hoje, é um dos grandes candidatos, favoritos, a estar com cinco melhores atletas no ranking mundial. Os últimos anos provaram isso. Mas, cada ano é um ano. Cada ano, os atletas precisam continuar performando, se dedicando para, de fato, manter ou melhorar as suas qualidades. Eu fico muito feliz de poder ver o Brasil, a cada ano que passa, se destacando, se desenvolvendo e evoluindo. É muito bacana mesmo. E, como o esporte é individual, eu estou aqui pra ajudar no individual", afirma Mineirinho.

A etapa de Margaret River já começou, e a chamada para as oitavas-de-final está prevista para acontecer nesta sexta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília). Samuel Pupo, Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira, João Chianca e Miguel Pupo continuam na briga.

Em 2026, o campeão mundial será definido no sistema de pontos corridos. Quem terminar o ranking em primeiro será o vencedor do CT deste ano. nesta sexta-feira (17), tem quatro surfistas no Top 5, são eles: Miguel Pupo (1º), Yago Dora (2º), Gabriel Medina (3º) e Samuel Pupo (5º).

TRABALHO COM MEDINA: 'ENTREGAR O QUE TEM DE MELHOR'

Em março, Gabriel Medina anunciou Adriano de Souza como seu novo treinador, depois de passar pelo australiano Andy King e o padrasto Charles Saldanha, o Charlão. Medina e Adriano trabalharam juntos em São Paulo e Maresias, neste início do ano, na pré-temporada antes da viagem para a Austrália.

"O trabalho com o Gabriel está sendo bem legal, bem produtivo. Ao longo dos meses que nós estamos juntos, eu estou conseguindo entender ele mais. Estou tendo cada vez mais a confiança dele, nas coisas que estamos conversando. O Charles, que foi o treinador dele desde as categorias de base, principalmente porque lapidou todo o talento do Gabriel, nunca vai ser substituído. Ele sempre vai ter o seu lugar", afirma o treinador.

"Meu papel é passar um pouco da minha experiência, um pouco dos momentos atuais para que possamos manter uma estratégia, a cabeça firme para que possamos conseguir ter uma performance e atingir o objetivo. É tudo bem simples, nada de novo. Acho que, no momento atual, o Gabriel quer manter mais o seu padrão de surfe e entregar sempre o que ele tem de melhor."

O AUGE DE MIGUEL PUPO

Para Adriano de Souza, Miguel Pupo vive o melhor momento da carreira aos 34 anos. Consagrou-se campeão da etapa de Bells Beach pela primeira vez e, nesta sexta-feira (17), lidera o ranking da competição. A troca de experiência tem sido peça fundamental no processo de fortalecimento emocional de Pupo.

"O trabalho realizado com o Miguel é um trabalho de longa data. Desde 2022, que eu comecei a ajudar ele nesse processo de evolução, principalmente, o mental. Foi muito legal, porque assim que eu saí do circuito, eu pude despertar algumas coisas de quando eu enfrentava ele. É como se fosse uma tinta fresca, sabe? Estava ainda com cheiro. Então, ele pegou esses pontos. Como o esporte é individual, ele nunca tinha feedback da outra parte, né? Quando eu parei de competir, cheguei para ele, falei esses detalhes. Ele despertou na hora. Depois desse momento, nós conseguimos melhorar bastante coisa. Eu acredito que o Miguel está no seu auge de performance aos 34 anos. Eu espero com esse trabalho manter uma sequência de bons resultados para que valide tudo isso", diz.

RECONHECIMENTO DO TRABALHO

O abraço longo em Miguel Pupo na final de Bells Beach não foi apenas um gesto de amizade. A emoção pela confirmação do título consagrou o esforço do trabalho de Adriano desde a aposentadora, em 2021.

"É super gratificante poder trabalhar em algo que eu amo muito, que é o surfe de competição. É um ambiente que vivi mais de 16 anos, é algo que consigo lidar super bem. Agradeço muito a oportunidade que o Miguel e o Gabriel me deram para que eu possa auxiliá-los da melhor maneira possível. E, quando o resultado vem é uma consagração de tudo que estamos trabalhando juntos. A minha parte, a minha função é sempre auxiliar e guiar eles da melhor maneira possível. E quando acontece da melhor forma, fico super feliz. Mas cada prova e lugar, é um trabalho e, assim, vamos nos desenvolvendo para atingir bons resultados daqui pra frente e sempre", afirma.