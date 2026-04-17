SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca será cabeça de chave no Masters 1000 de Madri. Essa é a primeira vez que o brasileiro consegue este feito em torneios deste nível na ATP.

Fonseca precisaria estar entre os 32 tenistas com melhor ranking e que disputarão o torneio no momento do corte. Com as quartas de final de Munique e as eliminações de nomes que poderiam passá-lo, o brasileiro já garantiu, pelo menos, o 33° lugar no ranking.

A desistência de Novak Djokovic (4° do mundo) do Masters 1000 de Madri garantiu Fonseca entre os 32 melhores que irão disputar o torneio. O sérvio anunciou nesta sexta-feira (17) que não se recuperou de uma lesão no ombro e que, por isso, não viajará.

Apenas resta saber em qual posição Fonseca chegará a Madri. Na projeção atual do ranking da ATP com os resultados de momento, o brasileiro está na 30ª colocação, mas isso pode variar a depender dos resultados dos próximos dias. Fato é que ele estará entre os 32 melhores participantes. O sorteio da chave será na próxima segunda-feira

Por este motivo, Fonseca folgará na primeira rodada do torneio. Ele também "foge" de encarar algum dos principais tenistas da competição até a terceira rodada.

Fonseca disputa as quartas de final do ATP 500 de Munique logo mais. nesta sexta-feira (17), o brasileiro encara Ben Shelton (6° no ranking), por volta das 10h (de Brasília).