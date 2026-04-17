SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca fez um jogo equilibrado de três sets e 1h49 de duração, mas caiu novamente diante de um tenista top 10 do ranking da ATP (Associação de em duelo pelas quartas de final do ATP 500 de Munique contra o americano Ben Shelton.

No primeiro encontro entre os dois no circuito, Shelton, de 23 anos e número 6 do ranking, venceu o brasileiro de 19 anos e 35º por dois sets a um, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Foi a sexta derrota seguida de João para um tenista que está entre os dez melhores do ranking.

Até aqui, a única vitória do brasileiro foi no primeiro encontro contra um top 10, quando venceu o russo Andrei Rublev, então nono do mundo, na primeira rodada do Grand Slam do Australian Open.

Pela campanha no saibro alemão, João Fonseca aparece momentaneamente em 30º lugar no ranking da ATP, posição que ainda pode sofrer alterações a depender do desempenho dos tenistas no restante da semana.

A melhor colocação já alcançada foi a de número 24 do mundo, em novembro de 2025, após vencer o ATP 500 de Basileia, na Suíça.