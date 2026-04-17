O Uberabinha volta a campo na manhã deste domingo (19), às 9h, contra o Social, no Estádio Louis Ensch, o “Luisão”, em Coronel Fabriciano, pelo Campeonato Mineiro Sub-20. A equipe de Juiz de Fora ainda não pontuou na competição e ocupa a última colocação geral, após duas derrotas, 1 a 0 para o Coimbra, em Contagem, e 2 a 1 para o Boston City, em casa.

Além do desafio dentro de campo, o confronto envolve uma logística exigente. A delegação terá que percorrer cerca de 357 km até Coronel Fabriciano, com viagem iniciada na manhã deste sábado (18).

O técnico João Proba destacou a intensidade da preparação ao longo da semana e minimizou o impacto da viagem no desempenho da equipe. “Foi uma semana bastante cheia. A gente trabalhou de segunda a sexta, praticamente só com treino com bola, visando esse jogo. É uma viagem muito longa, mas isso não interfere em nada no nosso desempenho”, afirmou.

O treinador classificou o confronto como decisivo para o momento da equipe na competição. “É um jogo de vida ou morte, uma final para nós. Tivemos duas derrotas, mas quem viu os jogos sabe que não condiz com o que apresentamos. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e sair de lá vitoriosos”.

João Proba também ressaltou as dificuldades do adversário e das condições da partida. “É um campo difícil, pesado, mas nossa equipe está preparada para jogar em qualquer lugar e buscar a vitória”, completou.

O volante Bernardo Toledo reforçou a confiança do elenco após uma semana focada em corrigir erros. “Foi uma semana muito proveitosa. Conseguimos trabalhar os erros dos jogos anteriores para colocar em prática agora e buscar a vitória”.

Sobre a longa viagem, o jogador destacou a importância do descanso para chegar em boas condições. “É uma viagem longa, mas vamos descansar no hotel. A expectativa é a melhor possível, buscar os três pontos fora de casa para começar a pontuar no campeonato”, disse.

Bernardo também apontou um dos principais pontos a serem ajustados pela equipe. “A gente precisa aproveitar melhor as oportunidades de gol. Estamos criando bastante, mas não estamos convertendo. Melhorando isso, vamos começar a ganhar os jogos”, avaliou.

O volante ainda alertou para o nível de dificuldade do Social. “Ano passado jogamos contra eles, é um adversário complicado de jogar e o campo lá também é difícil, mas estamos preparados para qualquer situação”, finalizou.

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