SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lenda do basquete Oscar Oscar Schmidt apresentou um mal-estar, precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do ex-jogador de 68 anos, segundo o NBB e o hospital.

Oscar disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos -Moscou-1980, Los Angeles-1984, Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996- e fez 1.093 pontos, marca até hoje não alcançada por qualquer outro atleta da modalidade. Ele também é o maior cestinha da seleção brasileira, com 7.693 pontos.

O "Mão Santa" foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e, em 2022, anunciou ter vencido a "batalha" contra a doença. "Ter curado o câncer para mim foi um negócio de outro planeta", afirmou em entrevista ao Alt Tabet, no Canal UOL, em 2024.

VEJA O COMUNICADO DO HOSPITAL NA ÍNTEGRA

"O Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) informa que a família do paciente solicita discrição neste momento.

A instituição reafirma seu compromisso com a ética, o cuidado humanizado e a preservação da privacidade de todos os envolvidos.

Em breve, a assessoria de comunicação pessoal da família divulgará um comunicado oficial com mais informações."

VEJA O COMUNICADO DO NBB

"Informamos que, até o momento, temos conhecimento de que ele apresentou um mal-estar e está recebendo atendimento médico.

Ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde, e novas atualizações serão compartilhadas assim que houver dados oficiais, por meio dos canais oficiais.

Pedimos, neste momento, respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado.

Agradecemos a compreensão de todos."