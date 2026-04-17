SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar Schmidt foi homenageado este mês ao ser incluído oficialmente no Hall da Fama do COB. A lenda do basquete morreu nesta sexta-feira (17).

A homenagem celebra a trajetória do atleta de 68 anos, que disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos -Moscou-1980, Los Angeles-1984, Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996-, e fez 1.093 pontos, marca até hoje não alcançada por qualquer outro atleta da modalidade. Ele também é o maior cestinha da seleção brasileira, com 7.693 pontos.

O ex-jogador não compareceu ao evento por conta de uma cirurgia e foi representado pelo filho, Felipe Schmidt. A homenagem aconteceu em oito de março deste ano, no Rio de Janeiro.

"A gente está honradíssimo de estar aqui nesse momento, porque a gente sabe de tudo o que o meu pai se dedicou ao basquete, principalmente a seleção brasileira e ao COB, porque uma das suas maiores felicidades era defender o Brasil nas Olimpíadas. Estar aqui para receber essa homenagem é o último capítulo de uma carreira cheia de vitórias. [...] Ele está extremamente honrado por ter recebido esse último grande mérito, que é entrar para o Hall da Fama do COB. Ele está em casa, se recuperando, está bem, só um pouco cansado", afirmou o filho de Oscar.

Oscar também é membro do Hall da Fama da Fiba e da NBA. Ele recebeu a honraria mesmo sem ter atuado na liga norte-americana. Ele também foi selecionado para a lista de 100 maiores de todos os tempos.

Entre seus principais títulos está o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos. O time verde e amarelo bateu os donos da casa, considerados os soberanos da modalidade, na final por 120 a 115.