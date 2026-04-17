Após a partida, Fonseca avaliou a campanha em Munique. Antes do revés para Shelton, o brasileiro somou vitórias contra o chileno Alejandro Tabilo (45º) e o francês Arthur Rinderknech (26º).
Foi uma boa semana. Eu venho jogando um bom nível de tênis, mas hoje as condições estavam mais rápidas com o calor e eu demorei um pouco para me adaptar, disse o brasileiro por meio da sua assessora de imprensa.
Framing FonsecaATP Tour (@atptour) April 17, 2026
The Brazilian superstar levels with Shelton 6-3!@BMWOpen500 | #BMWOpenbyBitpanda pic.twitter.com/zXqpOBrdwc
Depois fui mais pra frente, consegui fazer ele jogar mais pontos. Como ele não tem um estilo de jogo específico, é um cara difícil de enfrentar. Foi um jogo duro, mas eu poderia ter jogado melhor, principalmente nos meus games de saque., lamentou Fonseca.
Esta foi a quarta derrota do jovem carioca diante de tenistas top 10 do ranking nesta temporada. Fonseca enfrentou o italiano Jannik Sinner (Indian Wells), então número 2 do mundo; o espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami quando ele liderava o ranking ; e o alemão Alexander Zverev (3º) no Masters 100 de Mônaco.
Venho fazendo boas partidas contra esses caras, mas quero estar ainda mais forte. É continuar evoluindo, repetir, treinar e melhorar, concluiu Fonseca, que deve subir cinco posições na próxima atualização do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).
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O próximo compromisso do brasileiro na gira de saibro europeia será o Masters 1000 de Madri, que começa na próxima segunda (20). O torneio é preparatório para Roland Garros (França), o segundo Grand Slam do ano a competição distribuiu 1500 pontos no ranking, a mais alta do circuito.