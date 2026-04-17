SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nascido em Natal (RN), Oscar Schmidt se converteu em sinônimo de basquete brasileiro. Construiu uma carreira baseada em títulos e quebra de marcas.
Em 1987, o atleta chocou o mundo com a seleção brasileira ao conquistar o Pan-Americano, em vitória histórica sobre os EUA por 120 a 115. Fez 46 pontos no jogo.
Mas esse foi apenas um dos muitos feitos do brasileiro ao longo de sua carreira. Ele morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. Confira abaixo alguns dos principais momentos de sua vida.
CRONOLOGIA DE OSCAR SCHMIDT
**1958**
Nasce em Natal (RN), em 16 de fevereiro
**1971**
Aos 13 anos, já com 1,90 m de altura, começa a jogar basquete em Brasília
**1974**
Muda-se para São Paulo, onde joga no infantojuvenil do Palmeiras
**1977**
Estreia na seleção principal do Brasil, com apenas 19 anos, e passa a jogar de ala, em vez de pivô, por decisão do técnico Ary Vidal
**1978**
Medalha de bronze no Mundial, nas Filipinas
**1979**
Conquista o Mundial Interclubes, pelo Sírio
**1980**
Joga sua primeira Olimpíada, em Moscou, e marca 169 pontos. Brasil fica em quinto
**1982**
Vai para o Caserta, na Itália, time da segunda divisão
**1984**
Participa de sua segunda Olimpíada, em Los Angeles. Faz 169 pontos, e o Brasil termina em nono.
É selecionado por um time da NBA, mas acaba recusando contrato porque, na época, quem jogava a liga americana não podia defender a seleção de seu país.
**1985**
Em eleição do "Gazzetta Dello Sport", entre treinadores, é apontado como o melhor jogador estrangeiro na Itália
**1986**
Nasce o filho Felipe, em fevereiro, em Nápoles. É vice-campeão Italiano
**1987**
Conquista o Pan-Americano, em vitória histórica sobre os EUA, por 120 a 115. Faz 46 pontos no jogo.
Recebe o Prêmio Comunidade Ibero-Americana de melhor esportista ibero-americano, das mãos do rei Juan Carlos de Borbon, da Espanha
Novamente, é vice Italiano
**1988**
Em sua terceira Olímpiada, em Seul, é cestinha com 338 pontos. Brasil fica em quinto
**1990**
Sai do Caserta após oito anos e vai para o Pavia
**1992**
É novamente cestinha da Olimpíada de Barcelona, com 198 pontos, e se afasta da seleção
**1993**
Transfere-se para a Espanha, onde defende o Valladolid
**1994**
Anuncia que não vai mais jogar pela seleção brasileira
**1995**
Volta atrás e retorna à seleção e ao Brasil para defender o Corinthians, pelo qual conquista seu oitavo Brasileiro
**1996**
Sua quinta e última Olimpíada, em Atlanta. É cestinha dos Jogos pela terceira vez, com 219 pontos. Brasil fica em sexto lugar
Em agosto, faz seu último jogo pela seleção, contra a Grécia, que vence o Brasil por 91 a 72
**1997**
Pela equipe Banco Bandeirantes, da qual também foi dirigente, quebra o recorde de pontos numa partida no Brasil: 74, contra o Corinthians
É nomeado secretário de Esportes de São Paulo, na gestão Celso Pitta
Recebe a Ordem Olímpica do COI (Comitê Olímpico Internacional)
**1998**
Deixa a secretaria para disputar eleições para o Senado, pelo PPB, de Paulo Maluf
É o primeiro jogador a superar mil pontos num campeonato nacional de basquete
Recebe 5.752.202 votos, mas perde a vaga para Eduardo Suplicy, eleito com 6.718.463 votos
É campeão paulista após 19 anos
**1999**
Defende o Flamengo
**2002**
Joga profissionalmente pela primeira vez com o filho, Felipe, na vitória do Flamengo sobre o Mogi, por 108 a 87. Faz 35 pontos, e Felipe, 5
Anuncia que fará seu último jogo, em Ribeirão Preto. Durante confusão, xinga a arbitragem, é expulso, e o Flamengo sai de quadra antes do fim, eliminado. Deixa a quadra sob gritos da torcida de "aposentado"
Adia a aposentadoria
**2003**
Faz seu último jogo no dia 14 de maio. O Flamengo perde para o Universo Minas, por 101 a 89, e é eliminado do Nacional
No dia 26 de maio, anuncia que vai se aposentar
**2005**
Ajuda a criar uma liga independente de basquete, a Nossa Liga de Basquetebol, da qual se torna presidente. Liga acabaria perdendo adesão e deixaria de organizar torneios
**2011**
Retira um tumor de 7,5 cm do cérebro
Vira comentarista de basquete masculino da Record
**2013**
Passa pela segunda cirurgia para a retirada de um câncer na cabeça
Seu pai, que havia se curado de um linfoma, morre após sofrer um infarto
É homenageado no Hall da Fama do Memorial Naismith, em Springfield, Massachusetts, nos EUA, onde o basquete foi inventado em 1891
**2014**
Passa 22 dias internado para tratar de uma arritmia cardíaca, provocada por um vírus