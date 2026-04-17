SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clubes, entidades esportivas e personalidades do esporte lamentaram a morte de Oscar Schmidt. Ele morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. Estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba.

Em nota, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antonio La Porta, afirmou que a história do atleta jamais será esquecida. "Oscar representou valores que definem o espírito olímpico: dedicação, superação e respeito ao adversário. Em cada competição, levou consigo não apenas o talento, mas também a inspiração para todos que acreditam no poder transformador do esporte e a bandeira brasileira no coração", disse.

O Corinthians, clube pelo qual Oscar atuou entre 1996 e 1997, destacou sua passagem pela equipe e se solidarizou com a família. "Oscar liderou o Corinthians ao seu último título nacional, conquistado em junho de 1996. Esse feito o eternizou na Calçada da Fama do Memorial Corinthians e Poliesportivo", lembrou o clube.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) também ressaltou a importância de Oscar para a história do esporte nacional. "Há atletas que marcam época; outros, que marcam gerações. E há aqueles que se tornam eternos não apenas pelos números, mas pelo significado. Oscar Schmidt pertence a essa última categoria", afirmou a entidade em nota.