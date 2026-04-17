SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, Felipe Schmidt publicou um texto emocionado nas redes sociais em homenagem ao pai.

"Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil", escreveu Felipe, que chegou a atuar profissionalmente ao lado do pai no Flamengo, em 2002.

Oscar também é pai de Stephanie, frutos do casamento com a esposa Cristina.

"Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado", escreveu o corredor e diretor criativo em sua conta no Instagram.

No texto, ele pede respeito à família "neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto."

O filho do ex-jogador também pede que seja celebrada a vida de seu pai, dentro e fora das quadras. "Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram."

"Você está no hall da fama da vida", afirmou.