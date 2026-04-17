SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clubes, entidades esportivas e personalidades do esporte lamentaram a morte de Oscar Schmidt. Ele morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. Estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba.

Em nota, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antonio La Porta, afirmou que a história do atleta jamais será esquecida. "Oscar representou valores que definem o espírito olímpico: dedicação, superação e respeito ao adversário. Em cada competição, levou consigo não apenas o talento, mas também a inspiração para todos que acreditam no poder transformador do esporte e a bandeira brasileira no coração", disse.

O Corinthians, clube pelo qual Oscar atuou entre 1996 e 1997, destacou sua passagem pela equipe e se solidarizou com a família. "Oscar liderou o Corinthians ao seu último título nacional, conquistado em junho de 1996. Esse feito o eternizou na Calçada da Fama do Memorial Corinthians e Poliesportivo", lembrou o clube.

O Palmeiras recordou que Oscar deu seus primeiros passos como atleta profissional vestindo a camisa do clube. "Foi no Palmeiras que o ala de talento incomum iniciou uma caminhada marcada por vitórias, conquistas e recordes. A estreia no time adulto do Verdão aconteceu aos 17 anos, em 30 de agosto de 1975, no ginásio do Sírio, onde marcou os primeiros dos 49.973 pontos que anotaria ao longo da carreira."

Oscar também defendeu o Flamengo. Em nota, o clube rubro-negro afirmou que o legado dele "transcende as quadras e inspirará gerações eternamente."

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) também ressaltou a importância de Oscar para a história do esporte nacional. "Há atletas que marcam época; outros, que marcam gerações. E há aqueles que se tornam eternos não apenas pelos números, mas pelo significado. Oscar Schmidt pertence a essa última categoria", afirmou a entidade em nota.

A página oficial NBA Brasil afirmouq que o brasileiro é um dos maiores nomes da história do basquete e lembrou que ele chegou a ser draftado em 1994, mas optou por seguir defendendo a seleção brasileira.

"Nesse momento de profunda tristeza, os pensamentos estão com a família, amigos e milhões de fãs do nosso eterno Mão Santa."