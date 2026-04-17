SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, causou comoção no mundo dos esportes. O histórico narrador Galvão Bueno se manifestou em suas redes lamentando a perda de um "ídolo mundial" e destacando seu amor pelo Brasil.

"Que tristeza. O Brasil perdeu hoje um gênio de nosso esporte: Oscar Schmidt, o Mão Santa, que não gostava desse elogio, preferia ser chamado de Mão Treinada! Oscar brilhou pelas quadras de basquete do mundo inteiro, era desejado por todos os times, mas além do gigantesco talento carregava um grande amor pelo Brasil! Foi mais de uma vez convidado para jogar na NBA! Recusou todas as propostas porque, se fosse para o basquete mais poderoso do mundo, não poderia mais jogar pela seleção brasileira! Um dia disse a ele: 'que privilégio Deus me deu'. Vi um menininho começar a mostrar, em Brasília, que lá vinha um ídolo mundial. Torci por ele, sempre, como um verdadeiro fã, e transmiti títulos e momentos inesquecíveis! Oscar, tenho certeza que Deus o receberá com muito carinho e em uma outra dimensão você vai brilhar sempre!", disse Galvão Bueno em suas redes sociais.

LUTO NO ESPORTE

Oscar Schmidt, considerado um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, morreu nesta sexta-feira (17) aos 68 anos.

Na manhã de hoje, ele passou mal e foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, próximo de Alphaville, onde ele morava com a família. O motivo da morte não foi divulgado.

Oscar deixou a mulher, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie.