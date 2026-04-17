SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17) aos 68 anos, fez história no basquete e construiu trajetória marcante e polêmica na TV. Ele desistiu da primeira edição do quadro Dança dos Famosos, do extinto Domingão do Faustão, causou guerra judicial entre Globo e Record e teve reality show de sua família.

"FICAVA SE ESFREGANDO EM MIM"

O ex-jogador desistiu da primeira edição do Dança dos Famosos, da TV Globo, em 2005. Inicialmente, a emissora anunciou que uma lesão tirou o atleta da competição no extinto Domingão do Faustão.

Oscar revelou 19 anos depois depois que abandonou o programa por causa das coreografias com a professora Michelle Cerbino. "Pedi pra sair depois da primeira (aula). A mulher fica se esfregando em mim, eu falei: 'Tá de brincadeira, né?'. Pô, a minha mulher tava ali, sentada, vendo nosso treino. Ela ficava se esfregando em mim, eu não queria mais treinar!", disse ao Flow News.

O ex-atleta considerou a situação um desrespeito com a esposa, Maria Cristina Schmidt. "Eu nem disputei, fiz só um treino e desisti. Era o Fausto [Silva que apresentava], me botou na primeira Dança dos Famosos. Falei: 'Fausto, me tira daqui porque é uma falta de respeito com a minha mulher'. E aí eu saí", completou.

Ainda no papo, ele destacou que sempre foi fiel no casamento. "Eu não carona para nenhuma mulher, a não ser a Hortênsia, não dou carona. Se você é mulher e pede carona para mim, não dou carona. Por quê? Porque alguém vai me ver na rua com outra mulher que não seja a minha e vai pensar mal do meu casamento."

DISPUTA ENTRE GLOBO E RECORD

Oscar causou uma briga judicial entre a TV Globo e a Record em 2009. Ele tinha contrato com a emissora carioca até o fim de 2011, mas aceitou uma proposta para atuar como comentarista e embaixador olímpico no canal de Edir Macedo.

A Globo chegou a conseguir uma liminar para impedir o acerto, mas o ex-jogador obteve suspensão no TJRJ e conseguiu assinar com a nova emissora. Ele participou da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de 2011 e das Olimpíadas de Londres de 2012 e deixou o canal em 2013, após não renovar o contrato.

A relação com a Globo voltou ao normal apenas em 2014. Na época, ele participou do Domingão do Faustão para relatar a luta contra um câncer no cérebro.

Em 2024, ele criticou a antiga emissora durante o podcast Benja Me Mucho. "A Globo se apodera das pessoas. Que autorização você tem para se apoderar de uma pessoa. Me diga? O dia que eu fui embora da Globo foi muito engraçado, porque cheguei e falei: 'Tô indo embora', (perguntaram): 'Pra onde você vai, Oscar?', (respondi) 'tô indo pra Record'. Aí, falei para eles quanto iriam me pagar, porque me pagaram uma fortuna para ir para lá. Fui para a Record e fiquei lá quatro anos, porque queira conhecer o Edir Macedo."

REALITY SHOW EM FAMÍLIA

O canal Fox Sports lançou o reality show Família Schmidt em 2016. O programa teve seis episódios e mostrou a rotina do ex-jogador de basquete, da esposa e do filho mais velho.

O jeito espontâneo de Oscar gerou momentos divertidos e até de constrangimento para os parentes. O filho dele relatou tensão com as piadas do pai durante as gravações do programa.

Felipe Schmidt confessou que a experiência com as câmeras foi difícil. "Havia o medo de acordar todo dia com as câmeras na cara do meu pai sem saber o que sairia da boca dele. Era um alívio quando acabava", afirmou o filho na época, no lançamento do reality.

A esposa do ex-atleta também reprovou as filmagens dentro de casa. Maria Cristina classificou como "terrível" a experiência de conviver com a equipe de televisão durante 21 dias.

A MORTE

Oscar Schimidt morreu nesta sexta, após chegar nesta manhã ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba (SP), em parada cardiorrespiratória.

Oscar deixou a mulher, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie.