SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nome histórico do basquete brasileiro e mundial, o ex-jogador Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, além dos inúmeros títulos que conquistou ao longo da carreira, também é dono de uma série de marcas individuais alcançadas em grandes competições no Brasil e no exterior.

Com a participação em cinco edições dos Jogos Olímpicos ?Moscou-1980, Los Angeles-1984, Seul-1988, Barcelona-1992 e Atlanta-1996?, Oscar é o maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos anotados.

Na edição na Coreia do Sul, quando a seleção brasileira terminou em quinto, Oscar marcou 55 pontos na derrota para a Espanha por 118 a 110, também recorde olímpico.

Ele também foi o principal cestinha em três edições dos Jogos ?Seul-1988 (338 pontos), Barcelona-1992 (198 pontos) e Atlanta-1996 (219 pontos).

É o maior cestinha da história da seleção brasileira, com 7.693 pontos, em 326 jogos. Com o Brasil, conquistou três títulos do Sul-Americano (1977, 1983 e 1985) e dois da Copa América (1984 e 1988), além do histórico Pan-Americano de 1987, contra os Estados Unidos, em Indianápolis.

No Mundial de 1990, na Argentina, na derrota por 69 a 68 para a Austrália, marcou 52 pontos, maior pontuação de um jogador em partidas do torneio. Ele foi o cestinha do torneio, com média de 35,5 pontos por jogo, e eleito para a seleção do campeonato, em que o Brasil terminou em quinto.

Ao longo de 26 anos de carreira, que começou profissionalmente em 1975 no Palmeiras, aos 17 anos, e prosseguiu até 2003, quando se aposentou no Flamengo, aos 45, Oscar, de 2,04 metros, marcou 49.973 pontos, em 1.612 jogos, conforme dados da CBB (Confederacão Brasileira de Basketball).

Tricampeão do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras (1977), o Sírio (1979) e o Corinthians (1996), Oscar foi dez vezes o cestinha do nacional.

Com o Sírio, também foi campeão do Mundial Interclubes, em 1979, com vitória na partida decisiva contra o time iugoslavo Bosna Sarajevo por 100 a 98, em um Ginásio do Ibirapuera lotado.

Pelo Bandeirantes, time que defendeu entre 1997 e 1998, fez 74 pontos em partida contra o Corinthians, maior pontuação de um jogador em uma partida de basquete no Brasi.

Além disso, durante sua passagem pela Itália, entre os anos 1980 e 1990 pelo Juvecaserta, de Caserta, na região da Campânia, quando conquistou a Copa da Itália (1988), o gigante que calçava tênis número 48 foi oito vezes o cestinha da liga local.

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VEJA AS MARCAS E OS RECORDES DO JOGADOR

- 49.737 pontos em 1.612 jogos

- 1.093 pontos em Olimpíadas

- 55 pontos contra a Espanha Seul-1988

- 42,3 de média de pontos em Seul-1988

- Líder em cestas de 3pts, 2pts e lances livres em Olimpíadas

- Mais vezes cestinha em Jogos Olímpicos

- 10 vezes cestinha do Brasileirão

- 7 vezes cestinha da Liga Italiana

- 2,04 metros era a altura de Oscar

- 48 era o número de seu sapato

- Hall da Fama Fiba e Springfield

TÍTULOS

- 49 títulos em 69 finais disputadas pela seleção

- 3 Sul-americanos (1977, 1983 e 1985)

- 2 Copa América (1984 e 1988)

- 1 Pan-Americano (1987)

- 3 Campeonatos Brasileiros (1977, 1979 e 1996)

- 4 Campeonatos Paulistas (1977, 1979, 1982 e 1998)

- 1 Campeonato Sul-Americano (1979)

- 1 Mundial Interclubes (1979)

- 1 Campeonato do Rio (1999)