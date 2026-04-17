Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial, disse. Alckmin ocupa a chefia do Executivo em função de que o presidente Lula está em Barcelona para participar da Cúpula Brasil-Espanha.
Geraldo Alckmin ressaltou que Oscar sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar e manifestou pesar à família, amigos e fãs.
O esporte brasileiro perde hoje um dos seus maiores atletas. Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial, que sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar. Meus sentimentos à família, amigos e fãs. pic.twitter.com/215pjNMlwPGeraldo Alckmin (@geraldoalckmin) April 17, 2026
Pesar
A morte de Oscar provocou repercussão no mundo do esporte. A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou a morte do ex-jogador e destacou que ele representou símbolo absoluto do esporte e redefiniu os limites do possível dentro das quadras.
A CBB lamenta com um pesar profundo a perda de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial, diz em nota.
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) assinalou que Oscar foi recordista brasileiro em participações olímpicas no basquete, ao disputar cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1 mil pontos na história da competição, diz o COB em nota.