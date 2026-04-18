Periferia

Oscar, segundo o treinador, deixou a ele o aprendizado de ser obstinado para chegar ao objetivo.

Muita gente pensa que basquete não seria para pobre. Nem para periferia. O Oscar ensinou para a gente que é possível fazer basquete em qualquer lugar.

E mais do que formar jogadores, o objetivo do projeto tem sido alcançado: formar pessoas. São homens formados em educação física, em medicina várias profissões. Eu tenho contato com todos até hoje.

Ele explica que a presença do clube na comunidade mudou a face do lugar. Transformou em referência esportiva. Acho que o papel do profissional de educação física é este: educar a criança por meio do esporte para que seja responsável e disciplinada. O esporte pode ensinar isso, afirma.

No pódio

Ao subir no pódio, lembrou dos treinos, do tempo longe da família e do seu papel de educador. Eu disse aos meninos que eles nunca mais vão esquecer esse momento. Vão passar aos filhos deles.

Antes de pensar em filhos, o que o estudante Rafael Cardozo, de 17 anos, pensou ao subir no pódio foi na mãe, que cria sozinha ele e o irmão mais novo. Tão logo houve o apito final, conseguiu avisá-la. Tenho que agradecê-la por tudo. Abraçou também o professor.

Ele está no terceiro ano do ensino médio e pensa em fazer faculdade de gestão hospitalar. O basquete também está nos planos como diversão. Quero chegar lá no topo. E é preciso trabalhar pra chegar lá, diz.

A morte de Oscar mexeu com o jovem. Sabemos como ele era importante para o Brasil e para o nosso projeto. Também estava tocado com a ocasião o cestinha da partida, o pivô Samuel Menezes, de 17 anos, (com 30 pontos no jogo). Ele está no terceiro ano do ensino médio e quer chegar ao curso superior de educação física. Quero ficar no esporte.

Cestinha

No pódio, lembrou dos treinos diários e no esforço dele e dos colegas. Abraçou amigo por amigo já com a medalha no peito. Ligou para a mãe, que é dona de casa, e para o pai, que é ourives. O rapaz recordou da notícia da morte do ídolo e que costuma assistir aos jogos antigos de Oscar pela internet.

Só temos a agradecer a ele. Hoje eu fui o Mão Santa do meu time, sorriu. Depois da vitória, a quadra estava tomada por sorrisos e outras emoções. Nada de silêncio.

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