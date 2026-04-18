SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de hoje, a camisa 14 não entrará mais em quadra para defender a equipe do basquete masculino do Flamengo.
Em homenagem ao ídolo Oscar Schmidt, morto na sexta-feira (17), o clube informou neste sábado que o uniforme número 14 está aposentado e não será usado por mais nenhum atleta do clube rubro-negro.
O Flamengo foi o último time pelo qual Oscar jogou profissionalmente.
Segundo nota do clube, Oscar "marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações. Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão".
O astro potiguar, que no Brasil já havia defendido grandes clubes, como Palmeiras, Sírio e Corinthians, chegou à agremiação carioca em 1999, vindo do Mackenzie, de São Paulo. Ele ficou na equipe da Gávea até 2003; atuou em 219 partidas, marcou 7.241 pontos do total de 49.973 que fez em toda sua carreira e conquistou dois campeonatos cariocas (1999 e 2002) e um vice-campeonato brasileiro (2000).
Em 2002, um fato curioso. Aos 44 anos, Oscar atuou ao lado do filho Felipe Schmidt em partida contra o Mogi das Cruzes (SP) pelo Campeonato Brasileiro. O garoto, com 16 anos, vinha jogando nas categorias de base do clube e foi escalado para enfrentar o time paulista.
Naquele ano, o campeão nacional foi o Bauru, e o Flamengo ficou apenas na quinta colocação. Mas Oscar deixou sua marca: foi o cestinha da competição, com 1.183 pontos
Na noite deste domingo (19), no Maracanã, a equipe de futebol fará uma homenagem ao ídolo do basquete.
No confronto com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, previsto para começar às 19h30, o uruguaio De Arrascaeta, que usa a camisa número 10, jogará com a 14, número que ele usava desde quando chegou ao clube, em 2019, até o ano passado.