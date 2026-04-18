RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo teve novo revés no caso envolvendo Jorge Carrascal.

O STJD do Futebol negou o pedido do clube para converter em medida social a punição de dois jogos aplicada ao meia pela expulsão na Supercopa do Brasil de 2026, contra o Corinthians.

Com a decisão, a suspensão segue válida e precisará ser cumprida em competições subsequentes. O entendimento do tribunal foi de que, mesmo tratando-se de um jogo único, não há impedimento para que a pena seja executada em outras competições do calendário nacional.

Na decisão, o presidente do tribunal, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, afirmou que a conversão da pena não é automática e deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando houver impossibilidade real de cumprimento da sanção. Segundo ele, esse não é o caso de Carrascal.

A suspensão por causa da Supercopa abriu a lista de problemas para Carrascal. Ele também tomou outro gancho, já que pegou dois jogos pela expulsão no clássico contra o Fluminense.

Somando tudo, o meia pode desfalcar o Flamengo ainda diante do Vasco, caso o clube não consiga reverter a decisão em recurso.

LISTA DE JOGOS DE AUSÊNCIA DE CARRASCAL

Flamengo x Bahia

Flamengo x Vitória (Copa do Brasil)

Flamengo x Atlético-MG

Flamengo x Vasco