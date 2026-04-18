(UOL/FOLHAPRESS) - Titular do Chelsea e da seleção brasileira, o atacante Estêvão teve que ser substituído aos 15 minutos do primeiro tempo da partida contra o Manchester United, neste sábado, devido a uma lesão muscular. A partida terminou com vitória dos Red Devils por 1 a 0, gol de Matheus Cunha.

Após receber uma bola em profundidade de Delap, Estêvão arrancou e chutou a gol, mas caiu no campo logo em seguida. Durante o lance, o brasileiro pisou em falso e apresentou dores na coxa direita.

Ele até se levantou, mas não aguentou seguir no jogo e foi substituído. O argentino Garnacho entrou em seu lugar.

Estêvão recuperou-se recentemente de outra lesão no mesmo local. Entre fevereiro e março, o ex-Palmeiras ficou afastado devido a uma contusão muscular também na coxa direita.

A pouco menos de dois meses para o início da Copa, o atacante volta a ser preocupação para o técnico Carlo Ancelotti. Nomes como Alisson, Wesley e Raphinha também vêm sofrendo com lesões que podem atrapalhar o Brasil no Mundial.