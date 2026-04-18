SÃO PAULO E NO RIO, None (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco espantou a crise nesta noite de sábado (18). Com gol na reta final do jogo, o Cruz-Maltino virou sobre o São Paulo e venceu por 2 a 1, em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Luciano marcou pelo lado são-paulino ainda no primeiro tempo, enquanto Puma, de pênalti, e Andrés Gómez viraram para os cariocas.

O São Paulo perdeu a chance de assumir a vice-liderança do campeonato. O time estacionou nos 20 pontos, seis atrás do líder Palmeiras, caiu para o 4° lugar e ainda pode cair mais posições, a depender do resultado dos rivais diretos nesta rodada.

O Vasco, enquanto isso, aliviou a pressão sobre o técnico Renato Gaúcho em meio à sequência oscilante de resultados. A equipe carioca é agora a 9ª da tabela, com 16 tentos somados.

O São Paulo volta a campo às 19h15 (de Brasília) de terça-feira, no Morumbis, contra o Juventude, pela Copa do Brasil. O Vasco, mais tarde no mesmo dia, às 21h30, também pela copa, visita o Paysandu.

HOMENAGENS

O Vasco rendeu uma série de homenagens a Roberto Dinamite, que completaria 72 anos no último dia 13. O clube distribuiu totens de cartolina pela arquibancada além de faixas em alusão ao ídolo. A família do eterno camisa 10 esteve no gramado e ganhou lembranças do Cruz-Maltino.

Antes de a bola rolar, São Januário também cumpriu um minuto de silêncio em lembranças a Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, que faleceu na tarde desta sexta-feira (17).

LANCES IMPORTANTES

1 a 0! O São Paulo abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Rafael quebrou bola no campo de ataque, e a zaga vascaína se virou mal com o lance. Calleri ficou com a sobra, venceu disputa com a marcação e invadiu a grande área. O camisa 9 cortou o zagueiro e bateu cruzado para a defesa de Léo Jardim, mas Luciano pegou o rebote e, com o gol escancarado, abriu o placar.

Na trave. Rojas abriu boa bola com Andrés Gómez pela direita, na entrada da área. O atacante ficou de frente com o marcador e arriscou um chute forte. A bola atravessou a grande área e tirou Rafael na jogada, mas explodiu na trave. No rebote, ela ainda rondou a pequena área, mas foi afastada pela zaga.

Inacreditável! Calleri desperdiçou uma chance de ouro. Lucca ficou no um contra um pela esquerda e partiu para cima da marcação. O ponta tricolor ganhou espaço, esticou para a linha de fundo e conseguiu um cruzamento rasteiro. O camisa 9 estava dentro da pequena área, mas pegou de surpresa e acertou em cima da marcação. No rebote, chutou mais uma vez em cima do marcador, que tirou em cima da linha. No fim, ainda tentou uma terceira finalização de letra, mas já sem ângulo.

Perigo. Andrés Gómez fez boa jogada pela esquerda, escapou da marcação e arriscou cruzamento à meia-altura para a grande área. Spinelli, em seu primeiro lance depois de entrar no lugar de Johan Rojas, se antecipou a Sabino e desviou com a sola do pé, mas para fora.

Pênalti para o Vasco! Brenner cobrou escanteio e Puma desviou de cabeça. Logo em seguida, Calleri, que subia na disputa pelo alto, com o braço aberto, toca na bola, que ainda sobrou para Spinelli arriscar um arremate livre dentro da área defendido de Rafael. Após checagem do VAR, o árbitro assinalou a marca da cal.

1 a 1! Na cobrança, Puma bateu no canto esquerdo, mesmo lado em que cai Rafael. O goleiro são-paulino acaba falhando e não espalma a bola, que acaba resvalando em suas mãos e morrendo nas redes. Tudo igual em São Januário.

2 a 1! A defesa do São Paulo afastou mal um cruzamento para a área, e Adson ficou com a sobra. O atacante chutou em cima de Brenner, e Andrés Gómez ficou com o rebote. Livre dentro da grande área, encheu o pé, venceu Rafael e virou o jogo para o Cruz-Maltino, para explosão do São Januário. Tricolor ficou na bronca por um possível empurrão em Alan Franco, mas a checagem do VAR descartou as possibilidades.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê (Adson); Rojas (Spinelli), Andrés Gómez e David (Brenner). T.: Renato Gaúcho

SÃO PAULO

Rafael; Cédric Soares (Maik), Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Negrucci) e Luciano (Tapia); Artur, Calleri e Lucca (Tetê). T.: Roger Machado.

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Cédric Soares e Alan Franco (SAO)

Gols: Puma Rodríguez (PÊN) 26'/2°T, Andrés Gómez 43'/2°T (VAS); Luciano 10'/1°T (SAO)