RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo precisou de 20 minutos espetaculares para resolver o jogo contra a Chapecoense e goleou por 4 a 1, na Arena Condá, neste sábado (18), pelo Brasileirão.

O resultado é um bom sinal para o Alvinegro, considerando que os times vão se reencontrar pela Copa do Brasil nesta semana. Os clubes se enfrentam na próxima terça-feira, às 17h, no Nilton Santos.

A primeira etapa do Botafogo foi avassaladora, com destaque para Edenílson, que marcou o primeiro e o terceiro gol. Matheus Martins também balançou as redes em dose dupla, ajudando não só a montar um cenário perfeito nos 20 minutos iniciais, mas também a confirmar a goleada na etapa final.

Marcinho descontou para a Chapecoense nos acréscimos do primeiro tempo. O atleta da Chape se livrou da marcação na entrada da área e acertou belo chute, sem chance de defesa para Neto.

O resultado fez o alvinegro pegar o elevador temporariamente e chegar ao sétimo lugar, agora com 16 pontos. Já a Chape segue em penúltimo, com oito pontos.

O Botafogo passa a ter o melhor ataque (22 gols) e a pior defesa (22 gols) do Brasileirão. Saldo zero, após 11 jogos.

Na próxima rodada, a Chapecoense vem ao Rio enfrentar o Fluminense, no Maracanã, domingo (26), 20h30. Já o Botafogo encara o Internacional, sábado (25), às 18h30, no Mané Garrincha.

COMO FOI O JOGO

A um mês da convocação final para a Copa do Mundo, é impossível ignorar a atuação do volante Danilo. O setor dele foi o coração do time de Franclim Carvalho. Controlou passes, atacou espaços e gerou perigo, mesmo não estando entre os que fizeram gol.

O escanteio que gerou o primeiro gol foi jogada dele, assim como a assistência para o segundo tento. Mas quem estava letal na conclusão das jogadas era outra figura do meio-campo: Edenílson.

Foi ele quem concluiu a batida ensaiada de escanteio no primeiro gol, logo aos 9 minutos de jogo. Um detalhe que mostra o trabalho do técnico ainda recém-chegado ao Botafogo. Edenílson ainda faria o terceiro gol, de cabeça, após cruzamento açucarado de Vitinho pela direita, aos 20 minutos.

Pouco antes, Matheus Martins recebeu de Danilo na área e fez o segundo gol. Aí, dá para apontar uma falha do goleiro da Chapecoense, Rafael Santos, que permitiu que a bola entrasse entre a trave e ele.

O GOLAÇO DA CHAPE

A Chape estava atordoada e o clima era de protesto, ainda que Fábio Mathias esteja em seu segundo jogo como técnico do time. O desastre era tanto que as primeiras substituições (duas) aconteceram já aos 27 minutos do primeiro tempo: Vinicius Balieiro e Marcus Vinicius substituíram David e Everton.

Confortável, o Botafogo reduziu o ritmo e, já aos 47 minutos do primeiro tempo, deu espaço na frente da área para Marcinho. Ele acertou um belo chute no ângulo, após deixar Vitinho sentado no chão. Neto não conseguiu chegar.

COMO FOI A SEGUNDA ETAPA

O Botafogo controlou as energias e as ações no segundo tempo. Edenílson até teve uma boa chance para fazer o quarto gol (seria o terceiro dele), mas o goleiro apareceu bem.

No geral, o alvinegro reduziu a rotação e esperou mais para ver o que a Chape faria. A dificuldade técnica do time da casa era nítida.

Sem precisar de muita força, o Botafogo chegou ao quarto gol com Matheus Martins, acertando o canto em um chute de fora da área, já aos 34 minutos do segundo tempo. O Botafogo passou a ser o melhor ataque do Brasileirão. Mas só não está em situação melhor porque também tem a pior defesa.

CHAPECOENSE

Rafael Santos, Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Higor Meritão, João Vitor (Jean Carlos) e David (Vinícius Balieiro); Marcinho, Bolasie (Garcez) e Ítalo (Kevin Ramírez). T.: Fábio Matias

BOTAFOGO

Neto, Vitinho, Feraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenílson (Barrera), Medina (Allan) e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Joaquín Correa) e Arthur Cabral (Kadir). T.: Franclim Carvalho

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Data/hora: 18/4/2026, às 18h30

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Cartões amarelos: -Gols: Edenílson, 9'/1ºT (0-1); Matheus Martins, 13'/1ºT (0-2); Edenílson, 20'/1ºT (0-3); Marcinho, 47'/1ºT (1-3); Matheus Martins, 34'/2ºT (1-4)