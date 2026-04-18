(UOL/FOLHAPRESS) - Vitória e Corinthians fizeram um jogo de poucas chances claras no Barradão e empataram por 0 a 0, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro e único chute na direção do gol saiu apenas aos 41 minutos do segundo tempo. Os dois times tentaram criar durante a partida, mas levaram pouco trabalho para os goleiros Hugo Souza e Lucas Arcanjo. Na única defesa, o arqueiro corintiano espalmou a finalização de Zé Vitor.

Com o empate, o Corinthians mantém seu jejum e chega ao nono jogo sem vencer no Brasileirão. A equipe de Fernando Diniz fica com 12 pontos, em 17º lugar, e entra momentaneamente na zona de rebaixamento com a vitória parcial do Cruzeiro sob o Grêmio. Já o Vitória chega a 15 pontos, na 10ª colocação.

As equipes voltam a campo no meio de semana, pela ida da 5ª rodada da Copa do Brasil. Na terça-feira (21), o Corinthians visita o Barra, de Santa Catarina. Já o Vitória encara o Flamengo no dia seguinte, no Maracanã.

LIBERADO, MAS POUCO ACIONADO

Hugo Souza foi a principal surpresa no time do Corinthians para o jogo deste sábado (18). O goleiro tinha sofrido punição de dois jogos do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) devido a declarações que deu contra a arbitragem, após o clássico contra o Palmeiras, no domingo (12). Contudo, a poucas horas da partida, o Timão divulgou que conseguiu efeito suspensivo ao jogador, que ficará livre para jogar até seu novo julgamento. Conra o Vitória, a liberação de Hugo não foi tão decisiva, já que o goleiro teve pouco trabalho na partida.

A medida, no entanto, favoreceu apenas Hugo. O lateral-direito Matheuzinho, que pegou gancho de quatro jogos devido à agressão a Flaco López, seguiu suspenso. O volante André, que pegou um jogo por gesto obsceno, também ficou de fora, mas poderá voltar na próxima rodada. Pedro Milans assumiu a vaga na lateral, enquanto Carrillo foi o escolhido no meio.

COMO FOI O JOGO

O duelo começou truncado entre as equipes e, na primeira grande chance, Kayzer perdeu para o Vitória, mas estava impedido. O atacante recebeu de Erick nas costas da marcação e, cara a cara com Hugo Souza, bateu para fora ? a bandeirinha subiu logo em seguida. No lance, Kayzer apresentou dores na coxa e, minutos depois, teve que ser substituído, dando lugar para Renê.

O jogo seguiu morno, com as equipes sofrendo para criar ofensivamente, mas o Vitória teve outra ótima oportunidade desperdiçada. Erick achou lindo passe entre os zagueiros para Emmanuel Martínez, que foi travado por Pedro Milans no último segundo. No rebote, Ramon ia marcar, mas Gabriel Paulista também bloqueou, mandando para escanteio.

A reta final do primeiro tempo continuou da mesma maneira, e nenhum dos lados acertou chutes a gol. O Vitória teve mais posse de bola, mas não conseguia furar a defesa do Corinthians, que também sofria para criar.

O início da segunda etapa seguiu com a mesma toada, mas com o cansaço aparecendo, os espaços passaram a existir. O Corinthians teve uma chegada perigosa em cruzamento rasteiro de Matheus Bidu que Pedro Milans ia pegar na segunda trave, mas Ramon tirou para escanteio. Pelo lado baiano, Ramon roubou de Milans e achou Renê dentro da área que, livre de marcação, isolou.

O enredo se manteve até a reta final, quando o Corinthians passou a pressionar, e o Vitória se defendia. Fernando Diniz acionou peças ofensivas, como Lingard e Kaio César, e o Timão povoava o campo de ataque.

O primeiro chute em direção ao gol do jogo aconteceu apenas aos 41 minutos. Zé Vitor arriscou finalização forte de longe, e Hugo Souza espalmou. Já nos acréscimos, Ronald teve outra boa chance da entrada da área, mas isolou.

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald Lopes), Caíque (Zé Vitor) e Emmanuel Martínez; Erick (Cantalapiedra), Matheuzinho (Tarzia) e Renato Kayzer (Renê). T.: Jair Ventura.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Pedro Milans (Kaio César), Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Carrillo, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro (Zakaria Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. T.: Fernando Diniz.

Local: Barradão, em Salvador (BA)Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique de Lima Filho (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: -Cartões amarelos: Nathan Mendes (VIT); Matheus Bidu e Rodrigo Garro (COR)