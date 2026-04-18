RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0, neste sábado, e empurrou o Corinthians para a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Os gols no Mineirão foram de Christian e Lucas Romero, após insistência e pelo menos três defesas cruciais do goleiro Weverton antes do placar ser aberto em duelo pela 12ª rodada.

A vitória cruzeirense reforça a recuperação do time sob o comando de Artur Jorge, após o começo ruim com Tite. O Cruzeiro sai do Z4 pela primeira vez no campeonato. Não por acaso, o técnico português renovou contrato até 2030.

O Cruzeiro chegou a 13 pontos, ocupando agora a 16ª posição na tabela, um ponto a mais que o Corinthians. Mais cedo o time paulista empatou em 0 a 0 com o Vitória.

O Grêmio também tem 13 pontos, mas está mais acima, em 14º, por causa do saldo de gols.

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Remo, sábado, às 18h30, no Mangueirão ? Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva estão suspensos. Já o Grêmio recebe o Coritiba, domingo, às 16h.

Antes, na Copa do Brasil, o Cruzeiro visita o Goiás, quarta-feira, às 19h. Enquanto o Grêmio recebe o Confiança, terça-feira, às 19h30.

QUANDO WEVERTON BRILHOU

O goleiro do Grêmio foi o nome do primeiro tempo. O Cruzeiro não foi tão melhor assim que o Grêmio, mas Weverton apareceu nos lances cruciais criados pelo time da casa.

O primeiro momento foi um chute de Matheus Pereira. O voo de Werverton foi cheio de plasticidade, mesmo à queima-roupa. Defesaça aos dez minutos de jogo. O goleiro ainda apareceria para dar um tapinha crucial para evitar o mergulho de Kaio Jorge e, consequentemente, o gol, já aos 47 minutos do primeiro tempo.

Kaio Jorge, voltando de lesão, saiu logo no intervalo, até porque não está em plenas condições físicas.

QUANDO OS GOLS SAÍRAM

O segundo tempo serviu para ressaltar a importância crescente de Gerson para esse time de Artur Jorge. O meia deu assistência para Christian girar rápido, aproveitar o espaço e finalizar dentro da área para fazer 1 a 0, aos cinco minutos do segundo tempo. Weverton, desta vez, só olhou a bola ricochetear na trave antes de entrar.

O Cruzeiro ficou mais confortável e teve oportunidades de resolver a parada em alguns contra-ataques, mas falhou na hora H, em decisões cruciais.

Até que o chute rasteiro de Romero, de fora da área, confirmou a vitória, aos 21 minutos do segundo tempo. Bom passe de Matheus Pereira.

O Grêmio se lançou ainda mais ao ataque, dando mais espaços atrás. Weverton sustentou o que deu, ao mesmo tempo em que o time de Luís Castro teve muitos problemas para gerar lances realmente perigosos na frente.

O artilheiro do Brasileirão, Carlos Vinicius, não teve qualquer chance. Só o zagueiro Gustavo Martins, já nos acréscimos, foi quem teve a oportunidade mais clara, mas mandou por cima. Em resposta, Néiser acertou o travessão pouco depois.

No duelo dos técnicos portugueses que chegaram a treinar o Botafogo, melhor para aquele que terminou a temporada e foi campeão da Libertadores e do Brasileirão: Artur Jorge.

CRUZEIRO

Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Lucas Silva), Gerson (Matheus Henrique), Christian (Wanderson) e Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Arroyo e Kaio Jorge (Néiser Villarreal). T.: Artur Jorge.

GRÊMIO

Weverton, Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega (Leonel Pérez), Nardoni (Monsalve) e Arthur; Enamorado (Tetê), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinícius (Braithwaite). T.: Luís Castro.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Data/hora: 18/4/2026, às 20h30Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Cartões amarelos: Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Lucas Silva (CRU); Noriega, Leonel Pérez (GRE)Gols: Christian, 5'/2ºT (1-0); Lucas Romero, 21'/2ºT (2-0)