Neste domingo (19), a partir das 10h45, aexibe ao vivo a partida entre Sesi Araraquara e Santo André pela fase classificatória da Liga de Basquete Feminino (LBF). A disputa acontece no ginásio do Sesi de Araraquara,em São Paulo. A transmissão faz parte da temporada 2026 do campeonato que tem cobertura do canal público da

O Sesi Araraquara chega para o jogo após ter perdido o último confronto contra o Sampaio Basquete por 76 a 49, no dia 12. No mesmo dia, o Santo André venceu o Salvador Basketball por 95 a 62. O Santo André também encarou o Unimed Campinas nesta quarta-feira (15), mas foi derrotado por 101 a 86.

Esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino da Série A1. Durante o ano, além da elite do futebol de mulheres, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Ainda traz para a telinha as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As disputas ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Ao vivo e on demand

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