SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo 2026 será transmitida por canais na TV aberta e no streaming, e a TV Globo -que exibe o torneio de forma ininterrupta desde 1970- aparece na frente na preferência dos torcedores.

Segundo pesquisa do Datafolha, 38% dos brasileiros dizem que pretendem acompanhar os jogos, a partir do dia 11 de junho, pela emissora carioca.

A CazéTV, liderada por Casimiro Miguel, aparece com 10%, em empate técnico com o SBT, que tem 9%, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A TV Globo vai passar 52 partidas -20 delas exclusivas na TV aberta-, metade dos duelos do torneio -que neste ano terá uma edição expandida com 48 seleções-, em pacote que inclui o canal por assinatura SporTV e a plataforma online GE TV.

O SporTV foi citado por 5% dos entrevistados, e a GE TV, por 1%.

O SBT, em parceria com o canal por assinatura N Sports e reforçado com os narradores Galvão Bueno e Tiago Leifert, passará 32 jogos, retornando às transmissões da Copa após um hiato de 28 anos.

A CazéTV será a única no país a fazer a transmissão de todos os 104 duelos da competição. O YouTube -onde está hospedada a CazéTV- aparece com 3% na pesquisa.

Record (2%), Band (1%) e ESPN (1%), que não têm os direitos de transmissão dos jogos, também chegaram a ser lembradas.

Além disso, 31% dos entrevistados responderam que não pretendem assistir aos jogos, e 5%, que não sabem.

O instituto ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais nos dias 7, 8 e 9 de abril, em 137 municípios. A margem de erro dos números apresentados na amostragem geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os mais jovens, CazéTV tem empate com Globo

No recorte por faixa etária -em que a margem de erro é de cinco pontos percentuais-, há mudanças importantes em relação à preferência dos telespectadores.

Na faixa de 16 a 24 anos, a Globo tem 34%, enquanto a CazéTV já aparece com 29%, o que configura empate técnico, considerada a variação da margem de erro.

Na ponta contrária, entre o público de 60 anos ou mais, 39% responderam que vão acompanhar os jogos pela Globo, e apenas 1% citou a CazéTV.

O estudante de educação física Guilherme Roberto Rocha Lima, 20, diz que sua preferência pelo canal no YouTube decorre principalmente da abordagem que considera menos "engessada", em comparação com a TV aberta.

"Na TV é tudo meio robótico, na CazéTV acho que são mais eles mesmos, têm mais liberdade. É um canal que me agrada mais", afirmou Lima.

"Tem mais brincadeira, mas também não é que eles não levam a sério. Só acho que acabam trazendo as informações de uma forma um pouco mais leve", acrescentou.

Ele disse que pretende acompanhar as partidas da Copa do Mundo de casa acompanhado da mãe, que também tem aderido às novas opções de transmissão pela internet. "Quando vai passar jogo do nosso Corinthians, ela sempre me pergunta se vão passar na CazéTV."

Mãe do estudante, Maria Cristina Roberto, 53, diarista, diz que parou de acompanhar os jogos pela Globo depois da saída do narrador Galvão Bueno.

"Acho que os outros narradores não são tão bons", disse ela. "Os da CazéTV são melhores, embora nem sempre sejam muito imparciais", acrescentou, rindo. Maria Cristina diz que também tem acompanhado transmissões pela GE TV, especialmente de futebol feminino.

Professor de marketing do Insper e diretor-geral da agência EMW Global para América Latina, Eduardo Corch, 52, disse que o avanço da CazéTV e o tamanho do engajamento que conseguiu alcançar junto aos mais jovens não surpreende tanto quanto a velocidade com que o processo aconteceu.

"Em menos de três anos, ela já briga de igual para igual com a Globo na faixa jovem. É uma geração que não cresceu com a TV aberta como principal veículo de mídia. Os nativos digitais cresceram no YouTube, no Twitch, no TikTok. E o Casimiro Miguel fala a linguagem dos nativos, usa os formatos de streaming, com 'reacts' e comentários em tempo real", afirmou Corch.

"Para esse público, assistir a uma partida pela CazéTV se parece mais com ver um streaming do que com 'ligar a TV'."

O professor acrescentou que outra vantagem da CazéTV é o fato de ela ser gratuita, com transmissão pelo YouTube e maior apelo junto aos jovens com menor poder aquisitivo ou que moram em repúblicas, quartos de faculdade ou simplesmente não têm TV em casa e assistem pelo celular.

"A Globo, por outro lado, domina entre os mais velhos muito pela questão do hábito. Boa parte desse público assiste pelo aparelho de TV da sala, com antena parabólica ou a cabo. O YouTube no celular simplesmente não faz parte da rotina. Mudar esses hábitos leva tempo."

No recorte regional -em que a margem de erro varia de três a seis pontos percentuais-, a região Nordeste é onde a TV Globo segue com o maior domínio (46%), enquanto a CazéTV tem sua maior audiência no Sudeste (12%).

"No Nordeste, os índices de preferência pela Globo são muito acima da média nacional, confirmando a força histórica da emissora na região", afirmou José Sarkis Arakelian, 52, consultor e professor da FAAP.

"No Sudeste, onde o acesso à internet de qualidade é mais disseminado, a CazéTV tem seu melhor desempenho regional. O padrão sugere que a expansão do streaming no futebol está diretamente ligada à infraestrutura digital: onde a conectividade é melhor, a disputa é mais acirrada."

Preferências distintas entre eleitores de Lula e Bolsonaro

A pesquisa do Datafolha também detectou diferenças relevantes conforme a preferência política dos entrevistados.

Eleitores do PT demonstraram interesse bem maior em acompanhar os jogos da Copa pela Globo (61%), com 5% citando a CazéTV, 7% o SBT e 4% o SporTV.

Entre os do PL, que comumente criticam o canal por sua cobertura política considerada enviesada, apenas 22% responderam que vão assistir pela Globo. Nesse caso, 13% citaram a CazéTV, 16% o SBT e 10% o SporTV.

No recorte que considera o voto no segundo turno das eleições de 2022, em que a margem de erro varia de três a quatro pontos percentuais, entre os que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 51% citaram a Globo, 8% a CazéTV, 6% o SBT e 5% o SporTV.

Dos que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, 28% responderam que vão acompanhar pela Globo. Em seguida vêm SBT (12%), CazéTV (10%) e SporTV (7%).