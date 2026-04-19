SÃO PAULO E EM MADRI, None (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti já tem pelo menos 22 jogadores definidos para representar o Brasil na Copa do Mundo. A lista final só será divulgada em 18 de maio, mas o treinador italiano apostará na base que conseguiu desenhar em menos de um ano de trabalho ? caso não haja lesões, a convocação final está pouco aberta a surpresas.

No gol, Alisson é o titular absoluto, mas está machucado e só voltará a jogar na reta final de preparação para o torneio. Caso se recupere, o arqueiro do Liverpool será o primeiro nome anunciado por Ancelotti na leitura da lista final.

O segundo goleiro é Éderson e o terceiro tende a ser Bento. Hugo Souza, especialista em pênaltis, e John ?chamado duas vezes por causa de lesões dos companheiros? correm por fora.

Na lateral direita, a principal aposta para ser titular é Eder Militão, que também é opção na zaga. Wesley deixou boa impressão e neste domingo (19) ficaria com a outra vaga na posição. Do lado esquerdo, Douglas Santos e Alex Sandro estão praticamente certos.

Na defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães já eram nomes certos. Bremer conseguiu espaço da Data Fifa de março, em sua primeira convocação com o treinador italiano. O veterano Danilo já foi confirmado por Ancelotti.

A dúvida é na quinta vaga: Léo Pereira jogou os amistosos contra França e Croácia, e foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ibanez também deixou boa impressão. Alexsandro Ribeiro, do Lille, perdeu espaço após uma lesão.

No meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães são os titulares. Fabinho ganhou terreno para ser o primeiro volante reserva. Danilo, do Botafogo, fez uma Data Fifa excepcional, e conquistou um lugar.

A quinta vaga do meio-campo, em princípio, seria ocupada por Andrey Santos, mas o volante do Chelsea ainda tem a concorrência de Paquetá e até de Gabriel Sara, que também estava no grupo contra França e Croácia.

No ataque, há sete nomes definidos, com a disputa ainda viva por duas vagas. Quando Ancelotti anunciar os convocados, Vinicius Jr, Estêvão, Martinelli, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique e João Pedro estarão na lista.

As duas vagas restantes devem ficar com Endrick e Igor Thiago, ambos testados e aprovados na Data Fifa de março. Mas, aqui, há uma porta entreaberta. Seja para a inclusão de Rayan, para uma volta de Richarlison ou Kaio Jorge, ou ainda para aquele que será o grande assunto da lista ? pela presença ou pela ausência: Neymar.