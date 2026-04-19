SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol teve um primeiro tempo letal no Beira-Rio e venceu o Internacional por 2 a 1 em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão neste domingo.
Lucas Oliveira e André Luis marcaram os gols do Mirassol ?o segundo deles foi às redes com uma cavadinha. Alan Patrick descontou para o Internacional.
Quem também brilhou foi o atacante Alesson. O camisa 77 do Mirassol deu as duas assistências para os gols.
O Mirassol volta a vencer no Brasileirão após quase três meses. A última vitória havia sido contra o Vasco, justamente na primeira rodada da competição, em 29 de janeiro. Com o resultado deste domingo (19), o time chegou aos nove pontos e deixou a lanterna, assumindo a 18ª colocação.
O Inter viu sua série invicta ir pelos ares e saiu vaiado em ambos os tempos. O Colorado não perdia havia cinco rodadas e agora segue com 13 pontos, na 15ª colocação. A diferença para o Corinthians, primeiro time dentro do Z4, é de um ponto.
As duas equipes voltam a campo na quarta-feira, pela quinta fase da Copa do Brasil. O Internacional visita o Athletic Club, às 20h30 (de Brasília), e o Mirassol vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, às 21h30.
LANCES IMPORTANTES E GOLS
Anthoni evita o gol do Mirassol. Alesson foi lançado nas costas da defesa do Inter pela esquerda, invadiu a área e tentou tirar de Anthoni. O goleiro do Inter fechou bem o ângulo e salvou.
Pressão do Inter. A equipe da casa chegou com perigo em três lances seguidos. Primeiro, Borré recebeu na direita, levou para o meio e bateu, mas a bola desviou na defesa do Mirassol. Logo em seguida, Aguirre lançou Allex pela esquerda, mas o atacante pegou mal na hora da finalização. Por fim, Paulinho conduziu com espaço pelo meio, chutou no meio, e Walter segurou.
Mirassol larga na frente: 1 a 0. O Inter era mais perigoso até que Alesson foi acionado nas costas de Aguirre pela esquerda, puxou para o pé direito e alçou. Lucas Oliveira apareceu atrás da marcação, não pegou firme na bola, mas o chute cruzado bastou para vencer o goleiro Anthoni.
Victor Gabriel evita o segundo. Em lance parecido logo após o gol do Mirassol, Alesson recebeu de novo pela esquerda e cruzou rasteiro. Shaylon finalizou, a bola tinha o rumo do gol, mas bateu em Victor Gabriel.
André Luis amplia de cavadinha: 2 a 0. A falta de criatividade do Inter não foi a mesma do Mirassol. Na reta final do primeiro tempo, Alesson deixou André Luis cara a cara com Anthoni. O centroavante não se apavorou e tocou de cavadinha para ampliar o placar.
Quase um golaço. Ainda antes do intervalo, Alesson apareceu de novo bem pelo lado esquerdo, deixou Aguirre para trás e, mesmo sem ângulo, tentou encobrir Anthoni. Ela passou do lado da trave.
Inter volta com tudo. O time da casa encurralou o Mirassol nos primeiros minutos do segundo tempo. Na melhor jogada, Carbonero recebeu pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado, mas Walter defendeu.
Quase o terceiro do Mirassol. Carlos Eduardo saiu cara a cara com Anthoni, driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo. Ele serviu Edson, que finalizou, viu ela passar do goleiro adversário, mas bater em Félix Torres e não entrar.
Alan Patrick desconta no fim: 2 a 1. O camisa 10 do Colorado ficou com sobra de bola pela esquerda e já dentro da área. Ele levou para a perna esquerda e soltou o pé para vencer Walter.
INTER
Anthoni; Aguirre (Carbonero), Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes (Thiago Maia); Villagra, Paulinho (Alerrandro) e Alan Patrick; Allex (Kayky), Vitinho (Bruno Tabata) e Borré. T.: Paulo Pezzolano
MIRASSOL
Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luis); Denilson (Neto Moura), Aldo Filho e Shaylon (Edson Carioca); Alesson (Carlos Eduardo) e André Luis (Nathan Fogaça). T.: Rafael Guanaes
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Gols: Lucas Oliveira (21'/1°T), André Luis (44'/1°T), Alan Patrick (47'/2°T)Cartões amarelos: Lucas Oliveira, Alex Muralha, Aldo Filho, Walter (MIR)