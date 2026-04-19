SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City contou com uma tarde decisiva de Haaland, venceu o Arsenal por 2 a 1, no Etihad Stadium, e deixou a "final antecipada" do Campeonato Inglês sonhando ainda mais com o título após a 33ª rodada.

Cherki abriu o placar para o City com um golaço, mas Havertz empatou em falha de Donnarumma. Na etapa final, Haaland mostrou estrela e definiu a vitória dos donos da casa praticamente na única chance clara que teve.

O Manchester City chegou aos 67 pontos, é o vice-líder e encurtou a diferença para o Arsenal para apenas três. Os comandados de Pep Guardiola têm um jogo a menos após 33 rodadas.

O jogo ganhou cara de "final" devido aos resultados recentes. O Arsenal engatou uma série de tropeços e viu o Manchester City encurtar a distância para seis pontos até esta rodada, sendo que os comandados de Guardiola tinham o confronto direto deste domingo (19) (em casa) e ainda têm uma partida a menos, contra o Crystal Palace.

As duas equipes voltam a campo ao longo da semana. Na quarta-feira, o Manchester City visita o Burnley, às 16h (de Brasília). O Arsenal joga somente no sábado, em casa, contra o Newcastle, às 13h30. Os dois jogos valem pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

COMO FOI O JOGO

O Manchester City foi a campo com: Donnarumma; Matheus Nunes, Guehi, Khusanov e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Semenyo, Doku e Haaland. O Arsenal teve como titulares: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice, Zubimendi e Odegaard; Madueke, Eze e Havertz.

O City quase abriu o placar com quatro minutos de jogo. Haaland recebeu cruzamento rasteiro e tentou de letra. A bola bateu em Gabriel Magalhães e sobrou para Cherki. O francês finalizou, ela desviou de novo no brasileiro, beijou a trave e voltou nas mãos de Raya.

O City saiu na frente com um golaço de Cherki. Aos 15 minutos, o francês invadiu a área pela direita, deixou Gabriel Magalhães e Rice para trás com cortes rápidos e bateu cruzado, na bochecha da rede, para abrir o placar.

Donnarumma falhou feio, e o Arsenal empatou. Dois minutos depois após sofrer o gol, os Gunners pressionaram a saída de bola do City. O goleiro italiano recebeu passe, dominou e, na hora de dar o chutão, acertou a bola na perna de Havertz. Ela morreu no fundo das redes.

Haaland acertou a trave no começo do segundo tempo. Após escanteio fechado, Raya cortou mal, ela sobrou para Khusanov, que finalizou e viu o chute ser desviado. Na sobra, o norueguês dominou e bateu, mas a bola bateu do lado de fora da trave e saiu.

Donnarumma salvou o City aos 13 do segundo tempo. Odegaard deixou Havertz cara a cara com o goleiro italiano. Ele tentou bater cruzado, mas o arqueiro salvou. Na sobra, Martinelli tentou bater, mas foi travado, e O'Reilly salvou em cima da linha.

O Arsenal acertou a trave logo em seguida. Eze recebeu na entrada da área, levou para a canhota e bateu colocado. A bola passou por Donnarumma e parou na trave.

Haaland recolocou o City em vantagem aos 21. A jogada começou com Donnarumma, O'Reilly conduziu pelo meio, tabelou com Doku e cruzou por baixo. Ela passou por Rodri e sobrou para o norueguês, artilheiro da Premier League, finalizar no contrapé de Raya.

O clima ficou quente logo depois do gol. Haaland foi lançado, trocou puxões com Gabriel Magalhães na arrancada e teve a manga direita da sua camisa rasgada pelo brasileiro. Apesar dos ânimos exaltados, a confusão não passou disso.

A trave salvou o City. Em jogada ensaiada de falta, a bola foi lançada para Gabriel Magalhães, que apareceu na segunda trave. Ele cabeceou, ela bateu no corpo de O'Reilly e bateu na trave esquerda de Donnarumma.

O clima voltou a esquentar entre Haaland e Gabriel Magalhães. Após chutão para o alto, os dois disputaram a bola aérea, e o brasileiro quase subiu de "cavalinho" no norueguês, que levantou irritado. Eles ficaram testa com testa, foram separados e terminaram amarelados pelo árbitro.

Os minutos finais foram de muita pressão do Arsenal. Em vantagem, o City deixou as linhas baixas e deu espaço para o rival, que abusou dos cruzamentos na área. Nenhum deles terminou em gol. Na chance mais clara, Havertz apareceu no meio da defesa, testou firme, mas mandou rente ao travessão.

CALENDÁRIO DOS TIMES NA PREMIER LEAGUE

Manchester City

22/4 - Burnley x Manchester City

4/5 - Everton x Manchester City

9/5 - Manchester City x Brentford

17/5 - Bournemouth x Manchester City

24/5 - Manchester City x Aston Villa

Sem data - Manchester City x Crystal Palace

Arsenal

25/4 - Arsenal x Newcastle

2/5 - Arsenal x Fulham

10/5 - West Ham x Arsenal

17/5 - Arsenal x Burnley

24/5 - Crystal Palace x Arsenal