SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Santos, de virada, por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O jogo foi lá e cá, com muitas alternativas, mas teve John Kennedy como herói ao fim das contas, marcando na reta final da partida.

Os outros gols dos cariocas foram de Savarino e Castillo, enquanto Gabigol e Barreal (de cobertura) anotaram para o Santos.

O Fluminense quebrou uma série de quatro jogos sem vencer (não só no Brasileirão) e recuperou temporariamente a vice-liderança do Brasileirão, com 23 pontos -três atrás do Palmeiras, que ainda joga na rodada.

Já o Santos segue bem perto da zona de rebaixamento, em 15º, com 13 pontos, um a mais que o Corinthians, que abre o Z4.

Neymar participou do jogo todo e até criou jogadas importantes, mas deu bobeira em um lance capital na reta final do segundo tempo, pouco antes da virada tricolor.

Na próxima rodada, o Santos encara o Bahia, na Fonte Nova, sábado, às 18h30. Já o Fluminense recebe a Chapecoense, domingo, às 20h30, no Maracanã.

Antes, na quarta-feira, o Santos recebe o Coritiba pela Copa do Brasil, às 19h30. O Flu joga na quinta contra o Operário-PR, às 21h30, fora de casa.

O QUE DÁ PARA DIZER SOBRE NEYMAR?

Participou pela terceira partida consecutiva dos 90 minutos, pela primeira vez no ano. O que aponta crescimento físico do camisa 10.

O craque participou bem da construção de jogadas no primeiro tempo -inclusive da origem do primeiro gol do Santos.

Neymar também quase fez um gol olímpico, mas Fábio estava ligado e espalmou por cima. No segundo tempo, teve chance clara na área, mas parou em Fábio.

PROBLEMAS COM CARTÕES

O Santos saiu do jogo com três jogadores suspensos por causa do terceiro cartão amarelo.

Gabigol, Igor Vinícius e Gustavo Henrique foram amarelados ainda no primeiro tempo e não enfrentam o Bahia.

No caso do centroavante, a advertência foi por reclamação, após sofrer uma falta que também rendeu amarelo para Bernal, do Fluminense.

"Eu sofri uma falta muito dura. Não posso falar: 'Por favor, Wilton, dá licença, dá cartão para ele?' A gente tá no jogo, queremos ganhar, estamos em um jogo muito difícil, precisando da vitória. Não tem como a gente separar o calor do jogo da razão. Dentro do campo as coisas são assim. Sabe o que acontece? Eu fico fora do próximo jogo e ele continua apitando", disse Gabigol.

SANTOS MELHOR

Parecia que seria uma boa tarde para o Santos, pela forma eficaz com que o time conseguiu trocar passes na frente, se movimentar e criar chances na primeira parte do primeiro tempo.

Em uma delas, veio o chute certeiro de Gabigol dentro da área. A jogada ficou mais aguda com Neymar, que carregou para o ataque, e o desvio de Freytes sobrou para Gabigol, que abriu o placar aos oito minutos.

O próprio Gabigol teve outra chance preciosa, aos 15 minutos, mas chutou para fora, após ótimo passe de Gabriel Bontempo.

O GOLAÇO DO EMPATE

A chance que o Santos perdeu lá na frente fez falta. Quatro minutos depois, o Fluminense empatou o jogo com um chutaço de Savarino de fora da área.

A batida certeira do venezuelano acordou o time de Zubeldía, que até o primeiro tempo não perdeu mais o controle do jogo.

Detalhe: Savarino mais uma vez foi o destaque de um time que sente falta de Lucho Acosta. Zubeldía optou por uma formação mais conservadora, com Alisson compondo o meio-campo com Bernal e Hércules. Logo, Savarino teve até mais responsabilidades criativas.

MUDANÇA CERTEIRA

O Santos já veio com alteração para o segundo tempo. Moisés saiu e deu lugar a Rafael Gonzaga. Como Barreal tinha começado como lateral-esquerdo, tendo problemas na marcação, foi adiantado de volta para a posição de origem, a ponta.

Tiro certíssimo de Cuquinha -substituindo o irmão, suspenso.

Gabigol construiu a jogada pela direita e encontrou Barreal entre os zagueiros do Fluminense. Jemmes, sobretudo, deu mole.

O argentino não tem nada com isso. De frente para Fábio, mas vendo a marcação se aproximar, Barreal cavou e encobriu o goleiro. Golaço, interrompendo os 14 jogos de jejum sem balançar as redes.

A VIRADA DO FLUMINENSE

Mas o efeito para o Santos não durou muito. Menos de cinco minutos depois, Castillo empatou para o Fluminense.

Na sua especialidade: cabeçada. Mérito também para o cruzamento de Guga, que achou o argentino entre os zagueiros, aos 15 minutos do segundo tempo.

Se Neymar deu bobeira em um lance importante, já numa fase do jogo em que os times mais estavam mais abertos, o Fluminense não perdoou. John Kennedy conseguiu a finalização que colocou o time visitante em vantagem no jogo pela primeira vez, de virada, já aos 41 minutos do segundo tempo.

O Santos tentou reagir no abafa, mas as coisas não funcionaram para evitar a derrota em casa.

SANTOS

Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro Díaz); Willian Arão, Gustavinho (Rollheiser) e Neymar; Gabriel Bontempo (Thaciano), Moisés (Rafael Gonzaga) e Gabigol. Técnico: Cuquinha.

FLUMINENSE

Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal (Otávio), Hércules e Alisson (John Kennedy); Savarino (Riquelme), Serna (Renê) e Castillo (Ganso). Técnico: Luís Zubeldía.

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa-GO) e Leone Rocha (GO)

Cartões amarelos: Igor Vinicius, Gabigol, Gustavinho, Lucas Veríssimo, Luan Peres (SAN); Bernal, Alisson, Otávio (FLU)

Gols: Gabigol, 8'/1ºT (1-0); Savarino, 19'/1ºT (1-1); Barreal, 11'/2ºT (2-1); Castillo, 15'/2ºT (2-2); John Kennedy, 41'/2ºT (2-3)

Público/Renda: 14.179 / R$ 1.192.798,58